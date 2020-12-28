Степанов заявив про повну готовність України до вакцинації від COVID-19

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що потужності в країні готові до початку вакцинації від коронавірусу.

За його словами під час брифінгу 28 грудня, в підписаному наказі про національний план вакцинації громадян України передбачено п'ять етапів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Степанов підкреслив, що багато чого залежить від того, яку вакцину вводити людям, оскільки препарати мають різний холодовий ланцюг.

"Тому що різні вакцини мають різний холодовий ланцюг, починаючи від температури +2...+8 градусів зберігання і до -70. Але ми передбачили всі необхідні етапи з логістики цієї вакцини, прийому, зберігання і безпосередньо процесу вакцинації", – підкреслив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Максим Степанов зазначив, що строгий карантин з 8 до 24 січня в Україні не скасовуватимуть через прогнозоване збільшення кількості хворих на COVID-19 після новорічно-різдвяних свят.