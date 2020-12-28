Степанов заявил о полной готовности Украины к вакцинации от COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что мощности в стране готовы к началу вакцинации от коронавируса.

По его словам во время брифинга 28 декабря, в подписанном приказе о национальном плане вакцинации граждан Украины предусмотрено пять этапов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Степанов подчеркнул, что многое зависит от того, какую вакцину будут вводить людям, поскольку препараты имеют разную холодовую цепь.

"Потому что разные вакцины имеют разную холодовую цепь, начиная от температуры +2...+8 градусов хранения и до -70. Но мы предусмотрели все необходимые этапы по логистики этой вакцины, приема, хранения и непосредственно процесса вакцинации", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Максим Степанов отметил, что строгий карантин с 8 по 24 января в Украине не будут отменять из-за прогнозируемого увеличения количества больных COVID-19 после новогодне-рождественских праздников.