Степанов уточнив кількість вакцин, які Україна отримає в 2021 році

Україна в 2021 році має отримати близько 37 млн доз вакцин проти коронавірусу.

Про це на засіданні уряду 31 березня заявив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що в квітні-травні повинні надійти 4,9 млн доз препаратів.

Також, у межах домовленостей з Європейським Союзом, Україна розраховує ще на 1,5 млн доз найближчим часом.

"Може, це оптимістично, але я вважаю, що ми зможемо законтрактувати ще 15 млн доз. Ці 15 млн і ще 22 млн, усього 37. Це ті вакцини, які ми отримаємо протягом 2021 року, аби вакцинувати більшість дорослого населення", – пояснив міністр.

Раніше Степанов заявив, що Україна законтрактувала 14 млн доз вакцин і ще 8 млн мають надійти у межах ініціативи COVAX – всього 22 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 березня до України прибула перша партія китайської вакцини CoronaVac – 215 тисяч доз із замовлених майже 2 млн. Загалом це друга поставка препаратів – першим прибув CoviShield від компанії AstraZeneca.