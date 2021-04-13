Степанов сказав, коли в Україну прибуде перша партія Pfizer
В Україні цього тижня мають прибути 117 тисяч доз вакцини від компанії Pfizer.
Як повідомив на брифінгу у вівторок, 13 квітня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, препарат передадуть нашій країні в межах міжнародної ініціативи COVAX.
"Наступну партію вакцин, яку ми очікуємо найближчим часом, а якщо сказати точніше, то вже цього тижня – це вакцина компанії Pfizer. Це 117 тисяч доз, які будуть поставлятися в межах ініціативи COVAX", – зазначив чиновник.
Глава МОЗ зазначив, що спершу робитимуть щеплення Pfizer людям, які перебувають у будинках-інтернатах, будинках для людей похилого віку, а також співробітників цих будинків.
Нагадаємо, що Україна домовилася про постачання ще 10 млн доз вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer, які будуть отримані протягом 2021 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Pfizer і BioNTech подали заявку на застосування вакцини для підлітків.