Степанов розповів про складність у переговорах щодо вакцини проти COVID-19 для України

Складність у переговорах про вакцину від коронавірусу (COVID-19) для України полягала в тому, що потрібно було позгодити терміни її постачання.

Як сказав на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, це стосується усіх без винятку виробників вакцини (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Терміни, які нам давали на початковій стадії цих перемовин, – це 4-й квартал 2021 року. Зрозуміло, що нас це не влаштовувало, знаючи, що вакцини збираються постачати в більш скорочені терміни в інші країни", – зазначив він.

Тому, за словами Степанова, Україна наполягає на тому, щоб ритмічне постачання вакцин розпочалося якомога раніше.

"Зараз ми на фінальній стадії переговорів. Я думаю, що найближчими тижнями в нас будуть підписані договори й з іншими виробниками відповідних вакцин", – додав глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL: