Степанов рассказал о сложности в переговорах по вакцине от COVID-19 для Украины

Мирослав Семенюк Общество 11:53, 31.12.2020 Обновлено: 12:24, 31.12.2020

Сложность в переговорах по вакцине от коронавируса (COVID-19) для Украины заключалась в том, что нужно было согласовать сроки ее поставок.

Как сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, это касается всех без исключения производителей вакцины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сроки, которые нам давали на начальной стадии переговоров, – это 4-й квартал 2021 года. Понятно, что нас это не устраивало, зная, что вакцины собираются поставлять в более сокращенные сроки в другие страны", – отметил он.

Поэтому, по словам Степанова, Украина настаивает на том, чтобы ритмическая поставка вакцины началась как можно раньше.

"Сейчас мы находимся на финальной стадии переговоров. Я думаю, что в ближайшие недели у нас будут подписаны договора и с другими производителями соответствующих вакцин", – добавил глава Минздрава.

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