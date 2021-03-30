Степанов назвав регіони з найбільш напруженою ситуацією з COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов

Найбільш напружена ситуація з коронавірусом в Україні нині спостерігається в Києві, Одеській, Миколаївській, Київській та Житомирській областях.

Про це під час брифінгу 30 березня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що в країні зростає кількість госпіталізацій пацієнтів COVID-19, зайняті майже 54% ліжок.

"Ситуація різна по регіонах. Досить напружена ситуація в Києві, Одеській, Миколаївській, Київській, Житомирській областях – там, де збільшується кількість заповнених ліжок", – сказав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, реанімація в Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова переповнена хворими на коронавірус. Наразі там перебувають 118 пацієнтів, із них 24 – вкрай важкі, а шість під'єднані до апаратів штучної вентиляції легень.

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