Степанов назвав ключові фактори стратегії боротьби з COVID-19 в Україні

Стратегія боротьби з COVID-19 в Україні складається з декількох ключових факторів.

Як сказав на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, перший фактор – це відновлення системи охорони здоров'я до рівня, достатнього для захисту від згубних наслідків пандемії.

До цього пункту відносяться ліжковий і кисневий фонд, перепрофілювання лікарень та захист лікарів.

Другий фактор – це введення гнучкої системи карантинних заходів, а саме адаптивного карантину.

"Система зонування за маркерами захворюваності, за маркерами заповненості ліжок, дозволяє нам знаходити баланс між економікою та жорсткими протиепідемічними заходами", – зазначив Степанов.

Третій фактор – це всебічне інформування українців про нашу стратегію боротьби з COVID-19.

"Для цього було розроблено і запущено в роботу платформу, на якій розміщено всю інформацію, що стосується ковіду. Це інформація про фейки, про якість вакцин, їхню кількість, етапи факцинації, про можливості запису в лист очікування через платформу "Дія", – підкреслив глава МОЗ.

Четвертий фактор – це старт програми вакцинації, основним елементом якої є дорожня карта.

"Це наш національний план вакцинації, якого ми всі повинні дотримуватися. Це детальний план щеплення населення, який передбачає розгортання п’яти основних етапів, перші два з яких уже виконуються", – додав він.

За словами Степанова, стратегічна мета міністерства – колективний імунітет і щеплення всіх охочих протягом цього календарного року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 30 березня, в Україні офіційно було підтверджено 1 662 942 випадки коронавірусу. З них 10 533 зараження виявлено за минулу добу, 367 – діти, а 250 – медики.