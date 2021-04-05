Степанов: молоді частіше потрапляють у реанімацію, південноафриканський штам COVID-19 б'є по печінці та нирках

В Україні слідом за британським також виявили південноафриканський штам COVID-19. Він більш заразний і здатен впливати не тільки на органи дихальної системи, але і на нирки, печінку й нервову систему. Загалом у країні стали частіше хворіти громадяни молодшого віку, збільшується їхня кількість серед пацієнтів, які потрапляють у реанімацію.

Зростання захворюваності на коронавірус в Україні триватиме приблизно до 15 квітня. Потім, за умови дотримання карантину, ситуація може стабілізуватися.

Влада не планує вводити загальнонаціональний локдаун, оскільки вважає, що обмежень "червоної" зони в областях зі спалахами COVID-19 цілком достатньо.

Про це і не тільки в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

– На Полтавщині зафіксували два випадки південноафриканського штаму. Наскільки він агресивніший за попередні?

– І британський штам, і південно-африканський – більш агресивні віруси, які мають зменшений інкубаційний період – до 1-3 днів. Він є доволі контагіозним, тобто заражає значно більше людей.

Окрім дихальної системи, впливає на інші органи, вражаючи нирки, печінку, центральну нервову систему. Цей штам вірусу викликає значно важчий перебіг хвороби. Окрім усього іншого, він ще й помолодшав. Зараз фіксуємо збільшення кількості людей молодого віку, 30-40 років, які перебувають у реанімаціях. Тобто достатньо важко переносять хворобу. До 70% людей, які перехворіли на британський або південноафриканський штам COVID-19, мають постковідний синдром і потребують подальшої реабілітації.

– 30-40-річні – люди, які вважають, що здорові і мають хороший імунітет.

– Є випадки, коли абсолютно здорові люди, які ведуть здоровий спосіб життя, спортсмени, дуже важко хворіють на коронавірус.

У МОЗ фіксують збільшення кількості людей 30-40 років, які перебувають у реанімаціях

– Ті, які щепились вакциною CoviShield, пишуть про антитіла на рівні 68-70. Це високий маркер?

– У провакцинованих уже на 14-22-й день від дня щеплення формується імунітет до коронавірусу. Виробляються антитіла імуноглобуліну G, формується імунітет, зокрема і на клітинному рівні. Це дуже важливо, бо вакцинація дорівнює життю. Якщо ви хочете захистити себе від хвороби або її важкого перебігу – обов’язково треба вакцинуватись.

– Коли все ж таки варто робити другий укол і чи правильно, що перерву поміж першою та другою дозою розтягнули в часі на три місяці?

– Провівши клінічні дослідження щодо формування імунітету вакциною AstraZeneсa, спеціалісти дійшли висновку, що найкраща імунна відповідь досягається, коли поміж першим та другим щепленням проходить 12 тижнів або 90 днів. Такі зміни вже внесли у Великобританії, Канаді та країнах Європейського Союзу. Наші фахівці теж вирішили збільшити термін поміж першим і другим щепленням до дванадцяти тижнів.

– Є різниця, якою вакциною робити друге щеплення, і чи вистачить для цієї процедури доз одного виробника?

– Якщо ви почали вакцинуватися AstraZeneca, незалежно від того, на якому майданчику вона виробляється, друге щеплення має бути теж AstraZeneca. Нагадаю, цей препарат виготовляється у Європі, в Індії, в Південній Кореї, Таїланді, Китаї.

Усім, хто отримав перше щеплення AstraZeneca, друге буде зроблено вчасно. Те ж саме стосується вакцини Sinovac.

– У суспільстві говорять про зрив імунізації через затримки постачання вакцини до України.

– У нас є затримка, це правда. Ми говоримо про зрив контрактів, що укладені поміж міністерствами-виробниками, контрактів, за якими проплачено всі кошти. Працюємо на всіх без винятку фронтах, щоб привезти вакцини до України. Найближчим часом це питання вирішимо.

Південноафриканський штам коронавірусу є значно агресивніший за своїх попередників

Наразі у нас є достатньо препаратів на проведення вакцинальної кампанії.

– Коли піде на спад нинішня хвиля епідемії і яка ймовірність введення загальнонаціонального карантину?

– Згідно з нашою стратегією, ми не бачимо необхідності у введенні загальнонаціонального карантину. У нас є адаптивний карантин, коли посилення обмежень відбувається на території конкретного регіону залежно від епідситуації там. Введення червоного рівня відбувається в абсолютно прозорий спосіб. Є чіткі критерії щодо рівня госпіталізації, динаміці госпіталізації, тестування і виявлення випадків. Якщо хоча би два з них перевищують норму протягом трьох днів поспіль, область переходить на червоний рівень. Будемо рухатися таким шляхом.

Щодо прогнозів. Найближчі 10 днів будуть напружені, зростання йтиме до 15-го квітня. Потім рівень захворюваності може стабілізуватися. Але це все за умови дотримання карантинних обмежень.

Навіть якщо з 15-го квітня епідемія призупиниться і ми побачимо зменшення захворюваності, особливо в "червоних" регіонах, – це не означає, що все минуло. Попереду великодні й травневі свята, тому будемо просити громадян повністю уникати масових скупчень. Бо потім знову отримаємо спалахи коронавірусної хвороби.

Це все ми вже перевірили на власному досвіді.