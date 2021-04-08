Степанов: думаємо, що захворюваність на COVID-19 ростиме ще 10 днів і дійде до 30 тисяч

У Міністерстві охорони здоров'я України прогнозують, що зростання захворюваності на коронавірус триватиме ще 7-10 днів, а кількість заражених може досягти 25-30 тисяч на добу.

Про це 8 квітня в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав глава МОЗ Максим Степанов. Він також пояснив, що таке зростання може бути пов'язане з новими штамами (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"За нашими прогнозами, дуже напружений період і зростання за кількістю хворих очікуємо ще протягом 7-10 днів. Ми думаємо, що будемо рости ще у межах до 25-30 тисяч, виходячи з того, як розвивається епідемія", – сказав керівник відомства.

Степанов уточнив, що серед факторів таких показників – "британський" і "південноафриканський" штами вірусу.

"Зростання відбувається, зокрема, за рахунок "британського" штаму, який дуже важкий. Змінено клінічну картину. Він більш заразливий і у нього менший інкубаційний період. Ба більше, у нас зафіксовано "південноафриканський" штам", – підкреслив міністр.

Також глава МОЗ додав, що порівняно із січнем в Україні у 1,5 раза збільшилася кількість викликів швидкої допомоги до пацієнтів із коронавірусом.

За словами Степанова, єдиний шлях зупинити цю хвилю – дотримуватися чинних карантинних обмежень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 8 квітня в Україні офіційно було підтверджено 1 803 998 випадків коронавірусної інфекції. З них 19 419 – виявлено за минулу добу.