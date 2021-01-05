Стало відомо, в яких країнах найшвидше вакцинують від COVID-19. Інфографіка

За даними на понеділок, 4 січня, найбільше доз вакцини проти COVID-19 використали Ізраїль, Бахрейн і Велика Британія.

Таку статистику опублікував сайт Our World in Data ("Наш світ у даних"). Підрахунки вели з розрахунку кількості введених доз препарату на 100 осіб.

"Це вважається разовою дозою й може не дорівнювати загальній кількості вакцинованих людей, залежно від конкретного режиму дозування (наприклад, люди отримують кілька доз)", – уточнили в повідомленні.

Згідно з даними сайту, на 3 січня Ізраїль використав 14,14 дози препарату на кожну сотню громадян, Бахрейн – 3,62.

У Великобританії на 27 грудня цей показник становив 1,39 на кожні 100 осіб, в США – 1,38.

Далі йдуть Данія – з показником 0,81 (на 3 січня), Росія – 0,55 (на 2 січня), Німеччина – 0,32, Канада та Китай – по 0,32 (на 3 січня і 31 грудня відповідно), Італія – 0,21, Естонія – 0,19, Хорватія – 0,19 (на 30 грудня), Іспанія – 0,18.

Середньосвітовий показник вакцинації – 0,17 дози на кожні 100 жителів Землі.

Показник рівня вакцинації по країнах ourworldindata.org

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що за станом на 2 січня від коронавірусу було вакциновано понад 10,8 млн осіб у 29 країнах світу.

За кількістю вакцинованих лідирував Китай. Там зробили вже 4,5 млн доз щеплення (для 0,32% населення).