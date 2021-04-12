Синоптики розповіли, де в Україні у вівторок дощитиме. Карта

В Україні у вівторок, 13 квітня, дощитиме в низці областей, але загалом по країні ще збережеться тепла і сонячна погода.

Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру. Максимальна денна температура сягне +20 (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Дощі підуть у частині західних областей – Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Волинській. На решті території без опадів.

Вночі очікується від 5 до 9 тепла, вдень +13... +20.

У Києві без опадів, вночі від 4 до 6 тепла, вдень +12... +14.

Прогноз погоди в Україні на 13 квітня. Укргідрометцентр

Водночас у зв'язку з відлигою та опадами на 0,3-1 м підвищиться рівень води в річках Прут і Сірет, без негативних наслідків.

Попередження про підвищення рівня води в Україні 13 квітня. Укргідрометцентр

Також у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень).

Небезпека сходження лавин в Україні 13 квітня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, найближчими днями погода в Україні істотно погіршиться: прийдуть дощі, мокрий сніг і похолодає.