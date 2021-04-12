Синоптики рассказали, где в Украине во вторник будет дождить. Карта

В Украине во вторник, 13 апреля, будет дождливо в ряде областей, но в целом по стране еще сохранится теплая и солнечная погода.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Максимальная дневная температура достигнет +20 (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди пойдут в части западных областей – Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Волынской. На остальной территории без осадков.

Ночью ожидается от 5 до 9 тепла, днем +13… +20.

В Киеве без осадков, ночью от 4 до 6 тепла, днем +12… +14.

Прогноз погоды в Украине на 13 апреля. Укргидрометцентр

В то же время в связи с оттепелью и осадками на 0,3-1 м повысится уровень воды в реках Прута и Сирет, без негативных последствий.

Предупреждение о повышении уровня воды в Украине 13 апреля. Укргидрометцентр

Также в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Опасность схода лавин в Украине 13 апреля. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится: придут дожди, мокрый снег и похолодает.