Синоптики оголосили 3-й рівень небезпеки в частині України. Карта

У понеділок, 12 квітня, в Україні через відлигу в Карпатах очікується сніголавинна небезпека, а також можливий підйом рівня річок.

Як повідомляє пресслужба Українського гідрометцентру, в зв'язку з відлигою у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)

Також синоптики попередили, що в зв'язку з потеплінням і таненням снігу в горах на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська область) очікується підйом рівнів води на 0,2 - 0,7 м над рівнями. Однак метеорологи відзначили, що підйом рівня річок очікується без негативних наслідків.

Підйом рівня річок в Україні Укргідрометцентр

Відзначимо, що погода в Україні 12 квітня буде сонячною і теплою, але в деяких регіонах пройдуть дощі.

Сніголавинна ситуація в Україні Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповіла, що квітень і травень в Україні в 2021 році будуть відрізнятися нестійкою погодою. Зміни відбуватимуться кожні 4-5 днів.