Антиген-тест за 15 хвилин визначає наявність в організмі людини коронавірусу SARS-CoV-2, що є збудником COVID-19, шляхом виявлення його нуклеокапсидного білка (антигена).

Дуже зручний тест.

Якщо ви побачили одну смужку - це означає, що у вас немає вірусу в організмі, якщо дві смужки тоді у вас є вірус в організмі.

Тест можна виконувати з першого дня симптомів, найчастіше це підняття температури тіла.

Матеріал заберають з носоглотки.

Цьому тесту можна довіряти.

Перевага порівняно з ПЛР тестом – це швидкість, мінус – це трішки менша чутливість.

На практиці ці тести себе дуже добре зарекомендували.

Деколи пацієнти проводять їх вдома, тут буває проблема з забором матеріалу, тому краще проводити в лабораторії, щоб медики коретно провели забір матеріалу.

Тест не буває позитивним без наявності вірусу!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.