Шопінг без турбот: як легко та безпечно купувати онлайн

Все більше українців надають перевагу купівлі товарів онлайн. Загальну тенденцію прискорило поширення швидкісного інтернету і, звісно, пандемія коронавірусу з низкою локдаунів, коли офлайн-магазини та заклади масово зачиняються. За останніми дослідженнями, покупки в інтернеті здійснюють 10,6 мільйона українців, з них кожний четвертий робить понад 20 замовлень на рік.

Популярність інтернет-шопінгу прискорила також і розвиток послуг доставки. Одяг, взуття, аксесуари до електроніки, дитячі іграшки та навіть побутову техніку можна отримати по всій Україні у найближчому до клієнта відділенні поштового оператора.

Але як бути впевненим, що отримаєш саме те, на що чекав? Як зробити так, щоб твої платіжні дані та гроші не потрапили до рук шахраїв? Як взагалі почуватися безпечніше, коли щось купуєш онлайн?

Головна українська платформа онлайн-оголошень OLX має свою власну послугу безпечної доставки та оплати товару ‒ OLX Доставка. Покупки можна отримати у відділеннях найбільших в Україні логістичних операторів ‒ Нової пошти, а з 1 березня цього року ще й Укрпошти. Послуга дозволяє комфортно "шопитися" в онлайні, а до 18 квітня ще доставка товарів Укрпоштою безкоштовна (надалі буде фіксована вартість).

На прохання OBOZREVATEL експерти OLX надали покрокову інструкцію з безпечного онлайн-шопінгу і відповіді на усі важливі питання.

Отже, розберемось детальніше, що ж таке OLX Доставка і чому користуватися нею не лише легко, але й безпечно.

Статус замовлення ти завжди можеш перевірити в особистому профілі OLX на вкладці OLX Доставка → Мої покупки.

Дуже рекомендуємо ігнорувати повідомлення з лінком на OLX Доставка, відправлені тобі поза OLX, наприклад, у SMS, Viber або Telegram.

Щоб отримувати від шопінгу лише задоволення, детальніше про онлайн-безпеку не полінуйся почитати тут. Також заходь у Центр підтримки клієнтів та читай справжні правила послуги OLX Доставка.

Тож, підсумуємо та коротко нагадаємо про ще кілька важливих моментів.

З OLX Доставка угода здійснюється автоматично у межах платформи і лише для тих користувачів, які мають активний профіль на olx.ua.

Платежі на платформі захищені фінансовим партнером OLX – компанією UAPAY. Всі персональні дані користувачів зберігаються у зашифрованому вигляді, а співробітники не мають до них доступу згідно з міжнародними вимогами.

Кошти перераховуються продавцю тільки після того, як ти оглянеш товар на пошті, він тобі сподобається і ти захочеш його забрати.

Резервація суми на твоїй картці позбавляє від необхідності робити передоплату, ризикуючи не побачити ані товару, ані грошей.

Скільки триває доставка та зберігання посилки на пошті? Продавець має підтвердити продаж протягом 48 годин у своєму особистому профілі на olx.ua (і ніде більше!). На відправку у нього є три робочих дні. До речі, продавцю в жодному разі не можна переходити за сторонніми посиланнями, зазначати свій баланс та термін дії картки, тризначний номер (CVV) для підтвердження замовлення та отримання коштів з OLX Доставка.

Якщо продавець не встигає підтвердити/відправити товар вчасно, на твою картку повертаються кошти за товар та доставку. Відправлення зберігається п’ять календарних днів на Новій пошті та сім календарних днів на Укрпошті. Якщо посилку не забрали, вона відправляється назад продавцю за рахунок платформи, а кошти за товар повертаються покупцю.

Бажаємо безпечного та приємного шопінгу разом з OLX Доставка!