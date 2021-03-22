Шмигаль наказав швидше вакцинувати українців, які записалися через Дію

Прем'єр-міністр Україні Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я швидше вакцинувати проти коронавірусу тих українців, які записалися на щеплення через мобільний застосунок Дія.

Про це стало відомо у понеділок, 22 березня, після наради у президента України Володимира Зеленського, повідомили на сайті Офісу глави держави.

У зв'язку з таким рішенням Шмигаль дав завдання міністру охорони здоров'я Максиму Степанову змінити план вакцинації, аби якомога швидше прищепити українців, які записалися через Дію.

Раніше в Україні офіційно запустили послугу запису до листа очікування вакцинації проти COVID-19. Про те, як можна записатися, читайте в нашому матеріалі.

Нагадаємо, Україна з цього тижня переходить на наступний крок у межах другого етапу кампанії з вакцинації проти коронавірусу. Щеплення тепер робитимуть і сімейним лікарям, а згодом також українцям за 80 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом останньої доби, 21 березня, в Україні було вакциновано 2 715 осіб. Усього щеплення від COVID-19 отримали 111 025 осіб.