Шість регіонів України опинилися на межі госпіталізацій через COVID-19

Олексій Тітофф Суспільство 09:24, 9.04.2021 Оновлено: 09:56, 9.04.2021

В Україні за минулу добу, 8 квітня, госпіталізували 4936 осіб із діагнозом коронавірус або підозрою на інфікування. Найгірша ситуація із заповненістю лікарень спостерігається в Києві та області.

Про це говорять дані на порталі СОТА від Апарату РНБО України. Так, у столиці ліжка з киснем зайняті на 81,75, а в області – 79,59%.

Також критична ситуація спостерігається в:

  • Львівській області – 73,65%

  • Житомирській – 72,31%

  • Миколаївській – 74,96%

  • Одеській – 73,39%.

Найбільше госпіталізованих пацієнтів, яким через хворобу знадобилося під'єднання до апаратів штучної вентиляції легенів, зафіксовано в Києві – 328, Харківській області – 154, Вінницькій – 85, Львівській – 81, Івано-Франківській – 80 і Запорізькій – 83.

РНБО

Області-лідери за показником зайнятості ліжок інтенсивної терапії:

  • Київ – 82,85%

  • Львівська область – 79,41%

  • Харківська – 83,53%

  • Дніпропетровська – 73,58%

  • Чернівецька – 69,5%

  • Миколаївська – 76,85%

  • Сумська – 77,23%

  • Черкаська – 69,7%

РНБО

Дані за регіонами:

РНБО
РНБО
РНБО
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі лікарня "Укрзалізниці" отримала мільйони, але не підготувала ліжка для пацієнтів із COVID-19

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

На Донбасі загинув воїн ЗСУ з Миколаївщини: названо ім'я

Українка, яка втратила двох дочок у ДТП, просить покарати водія-француза, який утік: подробиці

У РФ вибухнув танк військових, які брали участь в агресії проти України. Відео

У Києві зацвіли магнолії. Фото, відео

Нардепам можуть дозволити голосувати в смартфоні та не ходити в Раду: деталі від Федорова