Шість регіонів України опинилися на межі госпіталізацій через COVID-19

В Україні за минулу добу, 8 квітня, госпіталізували 4936 осіб із діагнозом коронавірус або підозрою на інфікування. Найгірша ситуація із заповненістю лікарень спостерігається в Києві та області.

Про це говорять дані на порталі СОТА від Апарату РНБО України. Так, у столиці ліжка з киснем зайняті на 81,75, а в області – 79,59%.

Також критична ситуація спостерігається в:

Львівській області – 73,65%

Житомирській – 72,31%

Миколаївській – 74,96%

Одеській – 73,39%.

Найбільше госпіталізованих пацієнтів, яким через хворобу знадобилося під'єднання до апаратів штучної вентиляції легенів, зафіксовано в Києві – 328, Харківській області – 154, Вінницькій – 85, Львівській – 81, Івано-Франківській – 80 і Запорізькій – 83.

РНБО

Області-лідери за показником зайнятості ліжок інтенсивної терапії:

Київ – 82,85%

Львівська область – 79,41%

Харківська – 83,53%

Дніпропетровська – 73,58%

Чернівецька – 69,5%

Миколаївська – 76,85%

Сумська – 77,23%

Черкаська – 69,7%

РНБО

Дані за регіонами:

РНБО

РНБО

РНБО

РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі лікарня "Укрзалізниці" отримала мільйони, але не підготувала ліжка для пацієнтів із COVID-19