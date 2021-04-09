Шість регіонів України опинилися на межі госпіталізацій через COVID-19
В Україні за минулу добу, 8 квітня, госпіталізували 4936 осіб із діагнозом коронавірус або підозрою на інфікування. Найгірша ситуація із заповненістю лікарень спостерігається в Києві та області.
Про це говорять дані на порталі СОТА від Апарату РНБО України. Так, у столиці ліжка з киснем зайняті на 81,75, а в області – 79,59%.
Також критична ситуація спостерігається в:
Львівській області – 73,65%
Житомирській – 72,31%
Миколаївській – 74,96%
Одеській – 73,39%.
Найбільше госпіталізованих пацієнтів, яким через хворобу знадобилося під'єднання до апаратів штучної вентиляції легенів, зафіксовано в Києві – 328, Харківській області – 154, Вінницькій – 85, Львівській – 81, Івано-Франківській – 80 і Запорізькій – 83.
Області-лідери за показником зайнятості ліжок інтенсивної терапії:
Київ – 82,85%
Львівська область – 79,41%
Харківська – 83,53%
Дніпропетровська – 73,58%
Чернівецька – 69,5%
Миколаївська – 76,85%
Сумська – 77,23%
Черкаська – 69,7%
Дані за регіонами:
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі лікарня "Укрзалізниці" отримала мільйони, але не підготувала ліжка для пацієнтів із COVID-19