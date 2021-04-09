Шесть регионов Украины оказались на грани госпитализаций из-за COVID-19
В Украине за минувшие сутки, 8 апреля, госпитализировали 4936 человека с диагнозом коронавирус или подозрением на инфицирование. Наихудшая ситуация с заполненностью больниц наблюдается в Киеве и области.
Об этом говорят данные на портале СОТА от Аппарата СНБО Украины. Так, в столице кровати с кислородом заняты на 81,75, а в области – 79,59%.
Также критическая ситуация наблюдается в:
Львовская область – 73,65%
Житомирская – 72,31%
Николаевская – 74,96%
Одесская – 73,39%
Больше всего госпитализированных пациентов, которым из-за болезни понадобилось подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких, зафиксировано в Киеве – 328, в Харьковской области – 154, Винницкой – 85, Львовской – 81, Ивано-Франковской – 80 и Запорожской – 83.
Области-лидеры по показателю занятости коек в интенсивной терапии:
Киев – 82,85%
Львовская область – 79,41%
Харьковская – 83,53%
Днепропетровская – 73,58%
Черновицкая – 69,5%
Николаевская – 76,85%
Сумская – 77,23%
Черкасская – 69,7%
Данные по регионам:
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