Семенченка заарештували, а міф про "легендарного комбата" провалився: OBOZREVATEL писав про це протягом п'яти років

Колишнього нардепа й комбата "Донбасу" Семена Семенченка заарештували. Його звинувачують у створенні за кордоном незаконного військового формування, яке мало займатися злочинами, зокрема й проти основ національної безпеки.

За версією СБУ, він разом із "агентом НАБУ" Євгеном Шевченком також незаконно доставляв військові товари з РФ для своєї "приватної військової компанії".

Про українського "патріота"-авантюриста, який тривалий час видавав себе за героя і протримався у владних кабінетах 7 років, OBOZREVATEL писав ще з 2015 року. Ми публікували спогади його товаришів по службі. Десятки ветеранів розповіли: Семенченко піарився, збирав гроші у волонтерів, приписував собі чужі заслуги і передусім прагнув отримати владу і гроші.

За це на адресу редакції звучали десятки звинувачень як від політиків, так і від читачів. Можливо, настав час усім, хто нападав на видання через викривальні публікації про "легендарного комбата", також визнати свою помилку й попросити вибачення.

Ми розповідали про те, що комбат обманює про своє звання і має зв'язок із Губарєвим

Семенченко ще до початку своєї кар'єри був помічений у команді "народного губернатора Донецька", який зараз втік до Росії, Павла Губарєва. У Семена знайшлося пояснення: він нібито брав участь у захопленнях державних установ у Донецьку, діючи як Штірліц. Зараз перевірити цю інформацію неможливо.

Причин не вірити словам колишнього "комбата" безліч. Він постійно міняв свої свідчення, сам плутався у своїх розповідях. Наприклад, ось кілька фактів про "звання офіцера Семенченка".

12 квітня 2014-го Семенченко заявив: "Не відчуваючи від держави будь-якої підтримки, констатуючи саботаж, зраду низки співробітників МО, МВС і СБУ, розуміючи всю міру відповідальності за свої дії, як капітан-лейтенант запасу беру на себе відповідальність за формування батальйону територіальної оборони".

В Указі президента України про нагородження Семенченка Семена Ігоровича, який зачитали під час нагородження (№ 660 від 21.07.2014), йдеться: "За особисту мужність, проявлену в боях, нагородити орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня капітана резерву Нацгвардії України".

Але, знявши балаклаву, щойно нагороджений Семенченко вимовив: "Я, майор Національної гвардії, клянусь, що віддам усі свої сили, все своє життя для того, щоб захищати свою батьківщину..."

Уже 2 жовтня Семенченко заявив, що він підполковник і йому за його подвиги від МВС, СБУ та внутрішньої розвідки презентовані 3 нагородних пістолети.

А 11 листопада, публікуючи звернення до виборців на своїй сторінці в ФБ, Семенченко знову перетворюється на... майора.

Вказували на його неіснуючий диплом

Насправді екскомбат не міг бути офіцером, тому що не має вищої освіти. Семенченко не раз розповідав журналістам, що здобув освіту в Чорноморському вищому військово-морському училищі імені Нахімова. А потім здобував економічні знання в технічному університеті.

В інтерв'ю The Guardian Семенченко представився кінорежисером. А з публікації "Московського комсомольця" від 5 вересня дізнаємося, що співробітники Всеросійського державного університету кінематографії імені С.А. Герасимова знайшли інформацію про Костянтина Ігоровича Гришина у своїх архівах. Костянтин-Семен прослухав дворічні курси з драматургії, після закінчення яких отримав не диплом, а довідку.

Нарешті, офіційні дані кандидата в народні депутати Семена Семенченка, опубліковані на сайті ЦВК, свідчать про те, що цей комбат має лише загальну середню освіту. Тобто офіцером став самозванець.

Спростовували фейки про його "контузію" й розповідали про реальні заслуги

Екскомбат постійно ділився успіхами на фронті на своїй сторінці в Facebook. Розповідав він і про чужі заслуги, і про неіснуючі випадки. Сам "герой" у цей час збирав гроші від волонтерів та їздив у супроводі особистої охорони на трьох-чотирьох машинах.

"Ми зажадали відповіді – коли будемо стріляти, скільки ще будемо служити йому для піару, як артисти масовки. Нас показували волонтерам. А куди йшли гроші, які він збирав – не знаю, але не на батальйон. Ось – дивіться, я в ній досі воюю (боєць показує своє фото в сильно пошарпаному камуфляжі) – у літній поношеній формі, яку взяв у знайомого. У ЗСУ мені вже дали "канадку" (зимову форму), а в літній (старій) я досі. А Семен вже тоді, перед виборами, їздив на розкішних джипах, разом зі своєю охороною – кортежем із 3-4 машин..." – розповідав OBOZREVATEL кілька років тому боєць "Донбасу".

Заступник начальника штабу батальйону "Донбас" Олександр Калашник, якого знайшли і звільнили з ув'язнення працівники МВС, порівняв командира Семена Семенченка з хробаком, який забрався всередину патріотичного руху й поїдає цей рух (яблуко) зсередини.

Про реальні заслуги Семенченка погодилися розповісти більш ніж 10 колишніх бійців і командирів батальйону "Донбас". Вони заявили, що пішли від Семенченка, оскільки б'ються на фронті зовсім не для того, щоб пройдисвіти проникли у владу.

За заявами учасників, реальне ім'я Семенченка – Костянтин Гришин. Прославлений батальйон "Донбас" був створений не тільки ним, а в компанії щонайменше ще двох людей (один із яких прийшов на пресконференцію). А приблизно 80% того, що популярний блогер Семен Семенченко пише на своїй сторінці в фейсбуці, є його власною вигадкою, заявили бійці.

"За цей час він написав товстий фоліант, приписуючи собі заслуги і операції не тільки "Донбасу", але і батальйону "Дніпро-1", – обурився один із бійців. За його словами, вже через 2 тижні після створення батальйону Семен Семенченко в критичній ситуації втік, залишивши бійців.

Колишній комбат без будь-якого обліку отримував гроші на батальйон, а його дружина, як заявила співзасновниця батальйону "Донбас" Наталія Веселова, знімала з картки благодійного фонду сотні тисяч гривень.

Один із яскравих випадків маніпуляції колишнього нардепа – новина про його нібито контузію під час проведення операції з деблокування батальйону "Світязь" у Вуглегірську в 2015-му. "Семен завів своїх під Вуглегірськ, а сам – у штаб. Крутнув, роздав вказівки. І вже о 9.00 його бачили на пропускному пункті в Артемівську. Тобто – за 20 хвилин до початку операції з деблокування "Світязя" в Вуглегірську (де його нібито контузило вперше) він уже перебував майже за годину їзди від цього міста", – розповів OBOZREVATEL один із учасників операції з виведення з оточення "Світязя".

Образ "героя" Семена Семенченка, який намагається врятувати свою державу, остаточно провалився. Тепер його офіційно звинувачують у спробі заробити на війні, створюючи свої незаконні приватні військові компанії. Можливо, настав час також розслідувати й інші порушення Семенченка.