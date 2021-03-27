Семенченко арестовали, а миф о "легендарном комбате" провалился: OBOZREVATEL писал об этом в течение пяти лет

Бывшего нардепа и комбата "Донбасса" Семена Семенченко арестовали. Его обвиняют в создании за границей незаконного военного формирования, которое должно было заниматься преступлениями, в том числе против основ национальной безопасности.

По версии СБУ, он вместе с "агентом НАБУ" Евгением Шевченко также незаконно доставлял военные товары из РФ для своей "частной военной компании".

Об украинском "патриоте"- авантюристе, который долгое время выдавал себя за героя и продержался во властных кабинетах 7 лет, OBOZREVATEL писал еще с 2015 года. Мы публиковали воспоминания его сослуживцев. Десятки ветеранов рассказали: Семенченко пиарился, собирал деньги у волонтеров, приписывал себе чужие заслуги и в первую очередь стремился получить власть и деньги.

За это в адрес редакции звучали десятки обвинений как от политиков, так и от читателей. Возможно, пришло время всем, кто нападал на издания из-за разоблачительных публикаций о "легендарном комбате" также признать свою ошибку и принести извинения.

Мы рассказывали о том, что комбат обманывает о своем звании и имеет связь с Губаревым

Семенченко еще до начала своей карьеры был замечен в команде "народного губернатора Донецка", который сейчас сбежал в Россию, Павла Губарева. У Семена нашлось объяснение: он якобы принимал участие в захватах государственных учреждений в Донецке, действуя как Штирлиц. Cейчас проверить эту информацию невозможно.

Причин не верить словам бывшего "комбата" множество. Он постоянно менял свои показания, сам путался в своих рассказах. К примеру, вот несколько фактов о "звании офицера Семенченко".

12 апреля 2014-го Семенченко заявил: "Не ощущая от государства какой либо поддержки, констатируя саботаж, предательство ряда сотрудников МО, МВД и СБУ, понимая всю меру ответственности за свои действия, как капитан-лейтенант запаса беру на себя ответственность за формирование батальона территориальной обороны".

В Указе президента Украины о награждении Семенченко Семена Игоревича, который зачитали во время награждения (№ 660 от 21.07.2014 ) говорится: "За личное мужество, проявленное в боях, наградить орденом Богдана Хмельницкого 3 степени капитана резерва Нацгвардии Украины".

Но, сняв балаклаву, свеженагражденный Семенченко произнес: "Я, майор Национальной гвардии , клянусь, что отдам все свои силы, всю свою жизнь, для того, чтобы защищать свою родину...".

Уже 2 октября Семенченко заявил, что он подполковник и ему за его подвиги от МВД, СБУ и внутренней разведки презентованы 3 наградных пистолета.

А 11 ноября, публикуя обращение к избирателям на своей странице в ФБ, Семенченко снова превращается в... майора.

Указывали на его несуществующий диплом

На самом деле экс-комбат не мог быть офицером, потому что не имеет высшего образования. Семенченко не раз рассказывал журналистам, что получил образование в Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова. А после приобретал экономические знания в техническом университете.

В интервью The Guardian Семенченко представился кинорежиссером. А из публикации "Московского комсомольца" от 5 сентября узнаем, что сотрудники Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова нашли информацию о Константине Игоревиче Гришине в своих архивах. Константин-Семен прослушал двухгодичные курсы по драматургии, по окончании которых получил не диплом, а справку.

Наконец, официальные данные кандидата в народные депутаты Семена Семенченко, опубликованные на сайте ЦИК, говорят о том, что этот комбат имеет лишь общее среднее образование. То есть офицером стал самозванец.

Опровергали фейки о его "контузии" и рассказывали о реальных заслугах

Экс-комбат постоянно делился успехами на фронте на своей странице в Facebook. Рассказывал он и о чужих заслугах, и о несуществующих случаях. Сам "герой" в это время собирал деньги от волонтеров и ездил в сопровождении личной охраны на трех-четырех машинах.

"Мы потребовали ответа – когда будем стрелять, сколько еще будем служить ему для пиара, как артисты массовки. Нас показывали волонтерам. А куда шли деньги, которые он собирал – не знаю, но не на батальон. Вот – смотрите, я в ней до сих пор воюю (боец показывает свое фото в сильно потрепанном камуфляже) – в летней поношенной форме, которую взял у знакомого. В ВСУ мне уже дали "канадку" (зимнюю форму), а в летней (старой) я до сих пор. А Семен уже тогда, перед выборами, ездил на шикарных джипах, вместе со своей охраной – кортежем из 3-4 машин…", – рассказывал OBOZREVATEL несколько лет назад боец "Донбасса".

Зам. нач. штаба батальона "Донбасс" Александр Калашник, которого нашли и освободили из заточения работники МВД, сравнил командира Семена Семенченко с червем, который забрался внутрь патриотического движения и поедает это движение (яблоко) изнутри.

О реальных заслугах Семенченко согласились рассказать более 10 бывших бойцов и командиров батальона "Донбасс". Они заявили, что ушли от Семенченко, так как сражаются на фронте вовсе не для того, чтобы проходимцы проникли во власть.

По заявлениям участников, реальное имя Семенченко – Константин Гришин. Прославленный батальон "Донбасс" был создан не им одним, а в компании, как минимум еще двоих людей (один из которых пришел на пресс-конференцию). А примерно 80% того что, популярный блогер Семен Семенченко пишет на своей странице в Фейсбук, является его собственным вымыслом, заявили бойцы.

"За это время он написал толстый фолиант, приписывая себе заслуги и операции не только "Донбасса", но и батальона "Днепр-1", – возмутился один из бойцов. По его словам, уже спустя 2 недели после создания батальона Семен Семенченко в критической ситуации сбежал, оставив бойцов.

Бывший комбат без какого либо учета получал деньги на батальон, а его супруга, как заявила соучредитель батальона "Донбасс" Наталья Веселова, снимала с карты благотворительного фонда сотни тысяч гривен.

Один из ярких случаев манипуляции бывшего нардепа – новость о его якобы контузии в ходе проведения операции по деблокированию батальона "Свитязь" в Углегорске в 2015-м. "Семен завел своих под Углегорск, а сам – в штаб. Крутанулся, раздал указания. И уже в 9.00 его видели на пропускном пункте в Артемовске. То есть – за 20 минут до начала операции по деблокированию "Свитязя" в Углегорске (где его якобы контузило в первый раз) он уже находился почти в часе езды от этого города", – рассказал OBOZREVATEL один из участников операции по выведению из окружения "Свитязя".

Образ "героя" Семена Семенченко, который пытается спасти свое государство, окончательно провалился. Теперь его официально обвиняют в попытке заработать на войне, создавая свои незаконные частные военные компании. Возможно, пришло время также расследовать и другие нарушения Семенченко.