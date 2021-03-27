Семенченка заарештували, а міф про "легендарного комбата" провалився: OBOZREVATEL писав про це протягом п'яти років

Колишнього нардепа й комбата "Донбасу" Семена Семенченка заарештували. Його звинувачують у створенні за кордоном незаконного військового формування, яке мало займатися злочинами, зокрема й проти основ національної безпеки.

За версією СБУ, він разом із "агентом НАБУ" Євгеном Шевченком також незаконно доставляв військові товари з РФ для своєї "приватної військової компанії".

Про українського "патріота"-авантюриста, який тривалий час видавав себе за героя і протримався у владних кабінетах 7 років, OBOZREVATEL писав ще з 2015 року. Ми публікували спогади його товаришів по службі. Десятки ветеранів розповіли: Семенченко піарився, збирав гроші у волонтерів, приписував собі чужі заслуги і передусім прагнув отримати владу і гроші.

За це на адресу редакції звучали десятки звинувачень як від політиків, так і від читачів. Можливо, настав час усім, хто нападав на видання через викривальні публікації про "легендарного комбата", також визнати свою помилку й попросити вибачення.

Семенченко ще до початку своєї кар'єри був помічений у команді "народного губернатора Донецька", який зараз втік до Росії, Павла Губарєва. У Семена знайшлося пояснення: він нібито брав участь у захопленнях державних установ у Донецьку, діючи як Штірліц. Зараз перевірити цю інформацію неможливо.

Причин не вірити словам колишнього "комбата" безліч. Він постійно міняв свої свідчення, сам плутався у своїх розповідях. Наприклад, ось кілька фактів про "звання офіцера Семенченка".

12 квітня 2014-го Семенченко заявив: "Не відчуваючи від держави будь-якої підтримки, констатуючи саботаж, зраду низки співробітників МО, МВС і СБУ, розуміючи всю міру відповідальності за свої дії, як капітан-лейтенант запасу беру на себе відповідальність за формування батальйону територіальної оборони".

В Указі президента України про нагородження Семенченка Семена Ігоровича, який зачитали під час нагородження (№ 660 від 21.07.2014), йдеться: "За особисту мужність, проявлену в боях, нагородити орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня капітана резерву Нацгвардії України".

Але, знявши балаклаву, щойно нагороджений Семенченко вимовив: "Я, майор Національної гвардії, клянусь, що віддам усі свої сили, все своє життя для того, щоб захищати свою батьківщину..."

Уже 2 жовтня Семенченко заявив, що він підполковник і йому за його подвиги від МВС, СБУ та внутрішньої розвідки презентовані 3 нагородних пістолети.

А 11 листопада, публікуючи звернення до виборців на своїй сторінці в ФБ, Семенченко знову перетворюється на... майора.

Насправді екскомбат не міг бути офіцером, тому що не має вищої освіти. Семенченко не раз розповідав журналістам, що здобув освіту в Чорноморському вищому військово-морському училищі імені Нахімова. А потім здобував економічні знання в технічному університеті.

В інтерв'ю The Guardian Семенченко представився кінорежисером. А з публікації "Московського комсомольця" від 5 вересня дізнаємося, що співробітники Всеросійського державного університету кінематографії імені С.А. Герасимова знайшли інформацію про Костянтина Ігоровича Гришина у своїх архівах. Костянтин-Семен прослухав дворічні курси з драматургії, після закінчення яких отримав не диплом, а довідку.

Нарешті, офіційні дані кандидата в народні депутати Семена Семенченка, опубліковані на сайті ЦВК, свідчать про те, що цей комбат має лише загальну середню освіту. Тобто офіцером став самозванець.

Екскомбат постійно ділився успіхами на фронті на своїй сторінці в Facebook. Розповідав він і про чужі заслуги, і про неіснуючі випадки. Сам "герой" у цей час збирав гроші від волонтерів та їздив у супроводі особистої охорони на трьох-чотирьох машинах.

"Ми зажадали відповіді – коли будемо стріляти, скільки ще будемо служити йому для піару, як артисти масовки. Нас показували волонтерам. А куди йшли гроші, які він збирав – не знаю, але не на батальйон. Ось – дивіться, я в ній досі воюю (боєць показує своє фото в сильно пошарпаному камуфляжі) – у літній поношеній формі, яку взяв у знайомого. У ЗСУ мені вже дали "канадку" (зимову форму), а в літній (старій) я досі. А Семен вже тоді, перед виборами, їздив на розкішних джипах, разом зі своєю охороною – кортежем із 3-4 машин..." – розповідав OBOZREVATEL кілька років тому боєць "Донбасу".

Заступник начальника штабу батальйону "Донбас" Олександр Калашник, якого знайшли і звільнили з ув'язнення працівники МВС, порівняв командира Семена Семенченка з хробаком, який забрався всередину патріотичного руху й поїдає цей рух (яблуко) зсередини.

Про реальні заслуги Семенченка погодилися розповісти більш ніж 10 колишніх бійців і командирів батальйону "Донбас". Вони заявили, що пішли від Семенченка, оскільки б'ються на фронті зовсім не для того, щоб пройдисвіти проникли у владу.

За заявами учасників, реальне ім'я Семенченка – Костянтин Гришин. Прославлений батальйон "Донбас" був створений не тільки ним, а в компанії щонайменше ще двох людей (один із яких прийшов на пресконференцію). А приблизно 80% того, що популярний блогер Семен Семенченко пише на своїй сторінці в фейсбуці, є його власною вигадкою, заявили бійці.

"За цей час він написав товстий фоліант, приписуючи собі заслуги і операції не тільки "Донбасу", але і батальйону "Дніпро-1", – обурився один із бійців. За його словами, вже через 2 тижні після створення батальйону Семен Семенченко в критичній ситуації втік, залишивши бійців.

Колишній комбат без будь-якого обліку отримував гроші на батальйон, а його дружина, як заявила співзасновниця батальйону "Донбас" Наталія Веселова, знімала з картки благодійного фонду сотні тисяч гривень.

Один із яскравих випадків маніпуляції колишнього нардепа – новина про його нібито контузію під час проведення операції з деблокування батальйону "Світязь" у Вуглегірську в 2015-му. "Семен завів своїх під Вуглегірськ, а сам – у штаб. Крутнув, роздав вказівки. І вже о 9.00 його бачили на пропускному пункті в Артемівську. Тобто – за 20 хвилин до початку операції з деблокування "Світязя" в Вуглегірську (де його нібито контузило вперше) він уже перебував майже за годину їзди від цього міста", – розповів OBOZREVATEL один із учасників операції з виведення з оточення "Світязя".

Образ "героя" Семена Семенченка, який намагається врятувати свою державу, остаточно провалився. Тепер його офіційно звинувачують у спробі заробити на війні, створюючи свої незаконні приватні військові компанії. Можливо, настав час також розслідувати й інші порушення Семенченка.