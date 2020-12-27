Ще один фанат Кернеса зробив тату з його зображенням. Фото

Ще один хлопець зробив собі татуювання із зображенням мера Харкова Геннадія Кернеса, який помер кілька днів тому від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Відповідне фото опубліковано в Telegram-каналі Харків Life (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця). Хлопець зробив його собі на гомілці

"Ще один не встояв перед харизмою Кернеса", – йдеться в коментарі під знімком.

На цей раз в мережі загалом позитивно відреагували на татуювання, однак сподобалося воно все ж не всім.

Нагадаємо, що раніше в мережу потрапили кадри, як хлопець набивав на лобі татуювання з написом "Кернес живий". Пізніше харків'янин Євген Івашко прокоментував свій вчинок. Він заявив, що покійний мер "доклав багато чого зробив для міста".

Пізніше з'явилося відео створення ще одного тату на честь померлого мера Харкова.

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