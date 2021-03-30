Рух потягів між Запоріжжям та Дніпром закритий: в "Укрзалізниці" пояснили, як дістатися

"Укрзалізниця" продовжує ремонтні роботи на місці сходження з рейок поїзда Hyundai Rotem поблизу міста Вільнянськ запорізької області, рух потягів між Запоріжжям та Дніпром тимчасово закритий.

Як повідомляється на сайті "УЗ", потяги до/з Маріуполя, Новоолексіївки, Запоріжжя будуть пущені в об'їзд.

"На цей час "Укрзалізниця" оперативно організувала автобуси для підвезення пасажирів між Дніпром та Запоріжжям, а також автотранспортне сполучення до менших станцій", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, зміни у розкладі торкнуться наступних маршрутів:

поїзд № 4/3 Ужгород – Запоріжжя буде зупинено по станції Дніпро, пасажирів доставлять автобусами до/з Запоріжжя.

поїзд № 732/731 Київ – Запоріжжя зробить зупинку по станції Дніпро.

Затримка цих поїздів на зворотне відправлення зі станції Дніпро складе 30 і 10 хвилин відповідно для синхронізації з підвезенням пасажирів із Запоріжжя. Для зручності посадки ці поїзди будуть подані на другу платформу.

Поїзд №88/87 Новоолексіївка – Ковель курсуватиме зміненим маршрутом через Запоріжжя – Нікополь – Апостолове – Кривий Ріг – Сортове-П'ятихатки.

Пасажирам, яким необхідно дістатися станції Синельникове, організований трансфер автотранспортом. Це стосується і пасажирів до станції П'ятихатки, яких буде доставлено автотранспортом до поїзда Новоолексіївка – Ковель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня зійшов із рейок потяг "Інтерсіті" сполученням Київ – Запоріжжя. Це сталося за 50 кілометрів до кінцевої станції – Запоріжжя, зійшли шість із дев'яти вагонів.

Ніхто з 88 пасажирів не постраждав.