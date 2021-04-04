П'ять регіонів України наблизилися до критичної межі госпіталізацій через COVID-19
В Україні за станом на 4 квітня середній відсоток зайнятих ліжок з підведеною киснем склав 53,9%. У п'яти регіонах країни ліжка з киснем заповнені на більш ніж 70%. Всього на минулу добу, 3 квітня госпіталізували 5 545 осіб.
Про це говорять дані на порталі СОТА від апарату РНБО України. Регіони, де ситуація з ліжками з киснем найбільш напружена:
Київ – 78,96%
Київська область – 74,78%
Миколаївська область – 72,77%
Львівська область – 71,41%
Житомирська область – 71,32%
Найнижчий показник за рівнем заповнюваності ліжок з киснем в Херсонській області – 17,4%.
Найбільше госпіталізованих пацієнтів, яким через хворобу знадобилося підключення до апаратів штучної вентиляції легенів, зафіксовано в Києві – 227, на Харківська область – 145, Вінницька – 88, Львівська – 83, Івано-Франківська – 82, Запорізька – 81.
Області-лідери за показником зайнятості ліжок інтенсивної терапії:
Київ – 84,77%
Львівська область – 79,59%
Харківська – 79,61%
Закарпатська – 73,89%
Дніпропетровська – 71,13
Чернівецька – 72,18%
Миколаївська – 69,35%
Дані по регіонах:
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за минулу добу, 3 квітня, зареєстровано 13 738 нових випадків коронавірусної хвороби.