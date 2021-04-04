П'ять регіонів України наблизилися до критичної межі госпіталізацій через COVID-19

В Україні за станом на 4 квітня середній відсоток зайнятих ліжок з підведеною киснем склав 53,9%. У п'яти регіонах країни ліжка з киснем заповнені на більш ніж 70%. Всього на минулу добу, 3 квітня госпіталізували 5 545 осіб.

Про це говорять дані на порталі СОТА від апарату РНБО України. Регіони, де ситуація з ліжками з киснем найбільш напружена:

Київ – 78,96%

Київська область – 74,78%

Миколаївська область – 72,77%

Львівська область – 71,41%

Житомирська область – 71,32%

Найнижчий показник за рівнем заповнюваності ліжок з киснем в Херсонській області – 17,4%.

РНБО

Найбільше госпіталізованих пацієнтів, яким через хворобу знадобилося підключення до апаратів штучної вентиляції легенів, зафіксовано в Києві – 227, на Харківська область – 145, Вінницька – 88, Львівська – 83, Івано-Франківська – 82, Запорізька – 81.

Області-лідери за показником зайнятості ліжок інтенсивної терапії:

Київ – 84,77%

Львівська область – 79,59%

Харківська – 79,61%

Закарпатська – 73,89%

Дніпропетровська – 71,13

Чернівецька – 72,18%

Миколаївська – 69,35%

РНБО

Дані по регіонах:

РНБО

РНБО

РНБО

РНБО

РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за минулу добу, 3 квітня, зареєстровано 13 738 нових випадків коронавірусної хвороби.