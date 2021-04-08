Нашу країну вже накрила третя хвиля пандемії COVID-19, але при цьому бажаючих вакцинуватися від цієї недуги, відверто кажучи, небагато. І на це є декілька причин:

1) Недовіра до влади і до всього що вона каже, та робить.

У переважної більшості наших співгромадян є таке переконання, що влада завжди говорить та робить щось не до кінця, або до кінця, але зовсім не те, що потрібно. І за прикладами тут далеко ходити не треба: дані по кількості захворівших неточні, або взагалі неправдиві; якщо об’явили локдаун, то діє він, як відомо, не для всіх; фінансової допомоги людям втратившим роботу немає майже ніякої і т.д. А тому через небажання вакцинуватися, люди часто висловлюють свою недовіру, протест та обурення.

2) Звичка не жити, а саме виживати, всупереч будь-якій біді та силі (навіть провладній).

Оскільки гарно ми ніколи не жили, то розвинена звичка розраховувати лише на себе і власні здібності та вдачу, постійно дається в знаки.

3) Сліпа віра у долю.

Розраховуючи лише на власні сили багато наших людей, особливо забобонних, значно більше бояться того, що на них впаде якесь прокляття, ніж захворіти на коронавірус. Аби "не злити долю", чи ще якісь вищі сили, багато хто вважає, що зараз такий час, коли краще просто пересидіти, без різких рухів, тоді і погані наслідки будуть мінімальними. Бо той хто йде вакцинуватися обирає ризик змінити власну долю, взявши усю відповідальність на себе. А ось саме до такої відповідальності, перед собою та власним життям, в нас люди часто ще не готові.

4) Відмова взагалі вірити в світову пандемію.

Хтось називає таких людей ковід-дисидентами, а хтось ковідіотами, але суть від цього не змінюється – в нас є певна кількість співгромадян яка, не дивлячись на всесвітні масштаби пандемії, думку багатьох фахівців, та кількість померлих, досі вважає що вся ця епідемія – справжня змова, яку організував таємний всесвітній уряд. А мета цієї змови – нібито, через вакцинацію чипувати усе населення землі, та ще і піддавши його, якимось чином, шкідливому випромінюванню 5G… Вибачте, але перше що з цього приводу, на мій особистий погляд, треба відмітити, це посередній рівень освіти та інтелекту цієї групи громадян. Здається що ніхто з них навіть не чув про "Закон великих чисел" та "Теорію ймовірностей".

Однак, що ж, виходячи з вище перерахованих обставин залишається порадити тим, хто зовсім не бажає вакцінуватися. 1. Зменшити свій скептицизм.

Так, в нас багато дорослих людей, перш за все у групі найбільшого ризику, які вважають що лише завдяки своєму життєвому досвіду, їм не страшний ніякій коронавірус. Але ця дуже недоречна самовпевненість зараз є суттєво небезпечною, що нещодавно власним прикладом беззаперечно довів вже колишній президент Танзанії… Скепсис може бути корисним у багатьох обставинах, але ця ситуація, безумовно – виключення.

2. Відмовитись від жорстокого консерватизму.

Дуже часто, ті ж люди, що на все нове дивляться з недовірою, роблять це із-за притаманного їм консерватизму. Вони звикли жити певним чином, і їх дуже дратує все, що змінює, хоч і вимушено, звичний для них ритм життя. Але як показує практика, саме у таких екстремальних умовах, гнучкий підхід до власного існування та звичок, насправді є рятівним. А тому, коли вам здається що обмеження в які ви потрапили для вас нестерпні, зрозумійте що, по-перше, потрапили не лише ви, а по-друге – вони тимчасові, і завдяки саме власній відповідальності і серйозному ставленню до вакцинації ви зможете, разом з іншими, наблизити час зняття всіх цих обмежень.

3. Взяти відповідальність за власне життя на себе.

І нарешті, переходжу до головного. В які містичні сили ви б не вірили, але кожна людина обирає собі сама свій життєвий шлях. Напевно, якщо б доля кожного з нас насправді була б, заздалегідь, передбачена десь на небі, ви б не звертали уваги на світлофори їдучі за кермом, та не дивились по сторонам переходячи дорогу. Але ж ви це робите, бо відчуваєте власну відповідальність, і не лише за себе… А тому щиро раджу бути більш свідомими обираючи як вам зараз вчинити щодо вакцинації, бо ця пандемія, це ще і, в якомусь сенсі, боротьба з людською байдужістю та легковажністю, які багато хто ховає під маскою самовпевненості з надписом: "Зі мною цього ніколи не станеться!" А тому я усім щиро бажаю міцного здоров’я, та тверезого погляду на всю цю ситуацію. Бо вже цей погляд, у свою чергу, безумовно дозволить нам, через певний час, нарешті зняти зі своїх облич будь які маски.

Дякую за увагу!