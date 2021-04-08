Нашу страну уже накрыла третья волна пандемии COVID-19, но при этом желающих вакцинироваться от этого вируса, откровенно говоря, немного. И на это есть несколько причин:

1) Недоверие к власти и ко всему что она говорит, и делает.

У подавляющего большинства наших сограждан есть такое убеждение, что власть всегда говорит и делает что-то не до конца, или до конца, но совсем не то, что нужно. И за примерами тут далеко ходить не надо: данные по количеству заболевших неточные, либо вообще не соответствуют действительности; если объявили локдаун, то действует он, как известно, не для всех; финансовой помощи людям, потерявшим работу нет почти никакой и т.д. Поэтому через нежелание вакцинироваться, люди часто выражают свое недоверие, протест и возмущение.

2) Привычка не жить, а именно выживать, вопреки всякой беде и силе (даже провластной).

Поскольку хорошо мы никогда не жили, то развитая привычка рассчитывать только на себя, свои способности и характер, постоянно даёт о себе знать.3) Слепая вера в судьбу.

Рассчитывая только на собственные силы много наших людей, особенно суеверных, гораздо больше боятся того, что на них падёт какое-нибудь проклятие, чем заболеть коронавирусом. Чтобы "не злить судьбу", или еще какие-то высшие силы, многие считают, что сейчас такое время, когда лучше просто пересидеть, без резких движений, тогда и плохие последствия будут минимальными. Ведь, кто идёт вакцинироваться, выбирает риск изменить свою судьбу, взяв всю ответственность на себя. А вот именно к такой ответственности перед собой и собственной жизнью, у нас люди часто ещё не готовы.4) Отказ вообще верить в мировую пандемию.

Кто-то называет таких людей ковид-диссидентами, а кто-то ковидиотамы, но суть от этого не меняется – у нас есть определенное количество сограждан, которое, несмотря на всемирные масштабы пандемии, мнение многих специалистов и количество умерших, до сих пор считает, что вся эта эпидемия – настоящий заговор, который организовало тайное всемирное правительство. А цель этого заговора – якобы, через вакцинацию, чипировать всё население земли, и ещё подвергнуть его каким-то образом вредному излучению 5G... Извините, но первое что по этому поводу, на мой личный взгляд, надо отметить, это посредственный уровень образования и интеллекта этой группы граждан. Кажется, что никто из них даже не слышал про "Закон больших чисел" и "Теорию вероятностей".

Однако, что же, исходя из выше перечисленных обстоятельств остается посоветовать тем, кто категорически не желает вакцинироваться.

1. Убавить свой скептицизм.

Да, у нас много взрослых людей, прежде всего в группе наибольшего риска, которые считают, что только благодаря своему жизненному опыту, им не страшен никакой коронавирус. Но это очень неуместная самоуверенность, которая сейчас стала по-настоящему опасной, что недавно собственным примером неопровержимо доказал уже бывший президент Танзании... Скепсис может быть полезным во многих обстоятельствах, но эта ситуация, безусловно – исключение.

2. Отказаться от жестокого консерватизма.

Очень часто, те же люди, что на все новое смотрят с недоверием, делают это из-за присущего им консерватизма. Они привыкли жить определенным образом, и их очень раздражает всё, что изменяет, хоть и вынужденно, привычный для них ритм жизни. Но как показывает практика, именно в таких экстремальных условиях, гибкий подход к собственному существованию и привычкам, на самом деле является спасительным. Поэтому, когда вам кажется, что ограничения, в которые вы попали для вас невыносимы поймите, что, во-первых, попали не только вы, а во-вторых – они временные, и благодаря именно вашей личной ответственности и серьезному отношению к вакцинации, вы можете, вместе с остальными, приблизить время снятия всех этих ограничений. 3. Взять ответственность за свою жизнь на себя.

И наконец, перехожу к главному. В какие бы мистические силы вы б не верили, но каждый человек выбирает свой жизненный путь себе сам. Наверное, если бы судьба каждого из нас на самом деле была бы, заранее, прописана где-то на небесах, вы бы не обращали внимания на светофоры, ведя свой автомобиль, и не смотрели бы по сторонам переходя дорогу. Но вы ведь это делаете, в том числе потому что чувствуете свою ответственность, и не только за себя... Поэтому очень советую быть более сознательными выбирая то, как вам сейчас поступить в отношении вакцинации, потому что эта пандемия, еще и, в некотором смысле, борьба с человеческим равнодушием и легкомыслием, которые люди прячут под маской самоуверенности с надписью: "Со мной этого никогда не случится!" Потому я всем искренне желаю крепкого здоровья, и трезвого взгляда на всю эту ситуацию. Ведь уже этот взгляд, в свою очередь, безусловно позволит нам, через некоторое время, наконец-то снять со своих лиц абсолютно все маски.

Благодарю за внимание!