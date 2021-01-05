Психологи визнали домашніх улюбленців "антистресами" під час віддаленої роботи

Психологи провели опитування 700 власників домашніх тварин, результати якого показали, що віддалена робота в присутності пухнастих компаньйонів викликала в людей менше стресу.

Як пише Mirror, 63% учасників дослідження заявили, що кішка їх заспокоювала, а 56% – що вони стали менш самотніми. Крім того, 53% респондентів зізналися, що їх підбадьорювали смішні витівки їхніх улюбленців під час робочого процесу.

Також люди розповіли, що звичні бесіди з колегами під час обідньої перерви вдома вони замінили розмовами з кішками. З огляду на те, що домашні вихованці стали невіддільною частиною робочого процесу в нових реаліях, експерти порадили їхнім господарям подбати про "ідеальний офіс і для них":

надати кішці місце для відпочинку поруч із господарем (картонну коробку або затишну лежанку).

Дозволити доступ до найвищої точки.

Переконатися, що в неї є місце для точіння кігтів і кілька іграшок.

За словами поведінкової психологині Джо Геммінґс, тварини поруч завжди створюють відчуття нормальності життя. Адже для чотирилапих друзів кожен день – це просто ще один день. А саме такого ставлення до подій дуже не вистачає багатьом людям.

"Є щось заспокійливе в тварині, яка не має найменшого уявлення про речі, які можуть викликати у всіх нас стрес. Тварини постійно живуть справжнім моментом, і їхня присутність є корисним нагадуванням про те, що потрібно робити те саме у світі, де ми легко можемо занадто турбуватися про те, що може трапитися в майбутньому", – пояснила вона.

Крім того, Геммінґс додала, що домашні улюбленці зараз також почуваються більш щасливими, ніж зазвичай, адже люди проводять із ними більше часу, працюючи з дому.

"Вони знижують рівень кортизолу та адреналіну в крові, утримуючи тривогу під контролем і зберігаючи спокій", – підсумувала психологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дослідники дійшли висновку, що домашні собаки навчилися робити "очі цуценят" для того, щоб зблизитися з людьми. Саме так вони привертають увагу своїх господарів.