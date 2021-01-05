Психологи признали домашних любимцев "антистрессами" при удаленной работе

Психологи провели опрос 700 владельцев домашних животных, результаты которого показали, что удаленная работа в присутствии пушистых компаньонов вызывала у людей меньше стресса.

Как пишет Mirror, 63% участников исследования заявили, что кошка их успокаивала, а 56% – что они стали менее одинокими. Кроме того, 53% респондентов признались, что их подбадривали смешные выходки их любимцев во время рабочего процесса.

Также люди рассказали, что привычные беседы с коллегами во время обеденного перерыва дома они заменили разговорами с кошками. Учитывая, что домашние питомцы стали неотъемлемой частью рабочего процесса в новых реалиях, эксперты посоветовали их хозяевам позаботиться об "идеальном офисе и для них":

предоставить кошке место для отдыха рядом с хозяином (картонную коробку или уютную лежанку).

Разрешить доступ к высокой точке.

Убедиться, что у нее есть когтеточка и несколько игрушек.

По словам поведенческого психолога Джо Хеммингс, животные рядом всегда создают ощущение нормальности жизни. Ведь для четырехлапых друзей каждый день – это просто еще один день. А именно такого отношения к событиям очень не хватает многим людям.

"Есть что-то успокаивающее в животном, которое не имеет ни малейшего представления о вещах, которые могут вызывать у всех нас стресс. Животные постоянно живут настоящим моментом, и их присутствие является полезным напоминанием о том, что нужно делать то же самое в мире, где мы легко можем слишком беспокоиться о том, что может произойти в будущем", – объяснила она.

Кроме того, Хеммингс добавила, что домашние любимцы сейчас также чувствуют себя более счастливыми, чем обычно, ведь люди проводят с ними больше времени, работая из дому.

"Они снижают уровень кортизола и адреналина в крови, удерживая тревогу под контролем и сохраняя спокойствие", – подытожила психолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователи пришли к выводу, что домашние собаки научились делать "щенячьи глаза" для того, чтобы сблизиться с людьми. Именно так они привлекают внимание своих хозяев.