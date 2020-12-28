Про колективний імунітет до COVID-19 в Україні говорити зарано, – Волоха

Колективний імунітет до коронавірусної хвороби в Україні, як і в інших країнах, ще не виробився.

Про це заявила лікарка-імунологиня, докторка медичних наук Алла Волоха в ефірі "Україна 24". Для цього має перехворіти не менш ніж половина населення, уточнила вона.

"Однозначно, такого немає в жодній країні. Близько 10% перехворіло, десь трошки більше, то це однозначно не колективний імунітет", – сказала лікарка.

На її думку, в деяких регіонах країни кількість тих, хто перехворів на ковід, може певною мірою відрізнятися.

"Десь ця цифра може становити до 20% населення, але не думаю, що загалом у країні", – наголосила Волоха.

Лікарка не виключила можливість нового спалаху хвороби в середині січня після святкування Нового року, оскільки карантин в Україні запровадять лише з 8 січня.

Щодо побічних ефектів після щеплення, вона сказала так:

"Серйозні побічні ефекти можуть бути після будь-якої вакцини, але вони надзвичайно рідкісні. Фактично один випадок на мільйон доз. Звичайні побічні ефекти, такі як підвищення температури або місцеві реакції, це можливо, вони мінімальні й не заважають проведенню вакцинації".

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що за даними на ранок понеділка, 28 грудня, в Україні офіційно підтвердили 1 030 374 випадки коронавірусної інфекції. З них 4 385 – виявлено за минулу добу,

Це на 1,7 тисячі менше, ніж за день до цього. Від COVID-19 у країні померли вже 17 849 осіб (+75 за добу), а 665 729 пацієнтів (+7191 за добу) повністю перемогли хворобу.