МЕНЯ УЧИЛИ

Если близкому человеку нужна помощь, нужно засунуть в ж*пу все чувства – такт, стыд, приличия.

Нужно звонить среди ночи, умолять и унижаться.

30 раз звонил премьер-министр Израиля президенту Пфайзера.

В 3 часа ночи.

– Не спи. Скажи, а пожилым людям какие риски от вакцины? А беременным? А детям?

Это из интервью с президентом Пфайзера.

Думаю, если бы первые лица нашей страны прилетели бы к президенту Пфайзера и посидели в приемной, нас бы уже привили.

Пока же мы никому не нужны.

Ой, да, сори. У нас же второй этап вакцинации.

Справочно: в масштабах страны вакцина стоит всего них*я – не больше половины ярда долларов.

Дело вообще не в деньгах.

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