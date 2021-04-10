П’ятий президент та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко оприлюднив комплексну антиковідну стратегію і покроковий план подолання наслідків пандемії.

Деталі плану з 10 кроків він розповів під час зустрічі із медпрацівниками у Бориспільському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги на Київщині, куди також передали кисневі концентратори.

"Мета цього плану – захист життя і здоров’я українців, подолання пандемії, соціальних наслідків пандемії шляхом набуття колективного імунітету від коронавірусної хвороби", – сказав Порошенко.

Перш за все треба швидко отримати достатню кількість вакцин, яка дозволить сформувати колективний імунітет, наголосив політик.

"Поки що залишилося в наявності трохи менше 200 тисяч вакцин індійського виробництва CoviShield. І 215 тисяч вакцин китайського виробника, яка ще пройшла оформлення і реєстрацію. До червня можна отримати більше 3 млн доз вакцини Pfizer. За це треба заплатити. Зараз терміново треба Верховній Раді внести зміни до бюджету і заплатить Pfizer. Перейдіть від меморандуму до конкретного контракту", – закликав Петро Порошенко.

Петро Порошенко оприлюднив розширений план боротьби з COVID-19 Європейська солідарність

Політик також запропонував звернутися до керівництва компанії Novavax, урядів дружніх країн, які завершують вакцинацію для термінового надання Україні ще 10 мільйонів доз вакцин.

П’ятий президент також закликав збільшити видатки на закупівлю вакцин щонайменш на 5 млрд грн, для чого необхідно внести зміни до Державного бюджету України. За його словами, Україна має негайно створити інфраструктуру вакцинації.

"Серед пропозицій, які розробила "Європейська Солідарність" – не лише забезпечити наявність вакцини, але й ретельно пропрацювати логістику для того, щоб сотні тисяч українців щоденно мали можливість зробити щеплення. Підготувати інфраструктуру від холодильників до транспорту, від обладнання пунктів вакцинації до навчання персоналу зараз і вже", – переконаний він.

Порошенко наполягає на проведенні засідання РНБО із залученням представників парламентських фракцій. Затвердження і виконання дієвого плану щодо підготовки пунктів щеплення, холодильних установок, транспорту, навчання медичного персоналу та інших питань.

Ще одне нагальне завдання – розширення кількості лікарняних ліжок із підведеним киснем. Для цього Порошенко закликає відкрити для пацієнтів з COVID-19 відомчих лікарень.

"Ми вимагаємо терміново передати хворим на ковід всі відомчі лікарні – Національної академії медичних наук, лікарні МВС, лікарні залізниці, СБУ, Державної прикордонної служби, ДУС в Феофанії і всіх відомчих лікарень, бо вони утримуються за рахунок коштів платників податків", – наголосив Порошенко і закликав внести зміни до Державного бюджету України для оснащення лікарень кисневими станціями і закупівлі кисневих концентраторів.

Порошенко також вимагає забезпечити соціальний захист медиків у повному обсязі.

"Ми вимагаємо виплатити до копійки все обіцяне, всі надбавки, які ми прийняли у ВР. А у Кабміна ми вимагаємо щотижня звітувати по виплаті лікарям, що він зробив по реалізації антиковідного плану. Ми вимагаємо застрахувати не тільки життя, як це було зроблено на нашу вимогу, а й здоров’я лікарів. Наш законопроект вже рік лежить у Верховній Раді", – нагадав Порошенко.

Лідер "ЄС" зазначає, що провідні виробники закінчують розробку і випробовування препаратів, які полегшують перебіг і лікування коронавірусу. Порошенко закликав укласти контракти щодо постачання в Україну ліків проти COVID-19 після завершення їх випробовування.

Важливо також забезпечити економічний захист громадян, які потерпають від наслідків пандемії – переконаний Петро Порошенко.

"Нам треба зараз захистити людей шляхом продовження податкової знижки для фізичних осіб на 2021 рік і особливості оподаткування юридичних осіб для тих, хто надає зараз благодійну допомогу хворим і лікарням. Вирахувати видатки родин на тести і лікування ковіду з базового оподаткування фізичних осіб, забезпечити безкоштовними масками і засобами дезінфекції заклади охорони здоров’я, заклади освіти, забезпечити пенсіонерів, багатодітні родини. Нами вчора було прийнято рішення, що "ЄС" з цієї п’ятниці відновлює розсилку продуктових пакунків, які минулого року допомогли десяткам тисяч родин втриматися, захиститися і вижити", – повідомив Порошенко.

П’ятий президент закликав владу розробити та узгодити з міжнародними партнерами паспорт вакцинації, який почне діяти в Євросоюзі з 15 червня 2021 року.

"Ми вимагаємо терміново розробити угоду з партнерами, перш за все з Євросоюзом, паспорти вакцинації і щоб вакциновані наші громадяни могли відновити ділові, навчальні, родинні та інші контакти з цивілізованим світом", – наголосив політик.

Він також закликав забезпечити муніципальний та комерційний доступ до вакцин. При цьому необхідно встановити обмеження на ціну вакцин, тестів, ліків і передбачити відповідальність за оборудки з вакцинами – наголошує Петро Порошенко.

"Місцеві бюджети, а також приватні інвестори мають можливість профінансувати закупівлю вакцин і організувати щеплення. Однак влада неефективно використовує свої повноваження щодо отримання вакцин, і не сприяє, зокрема, місцевим громадам у їх отриманні", – зауважує Порошенко.

Він також прогнозує, що щеплення треба буде періодично повторювати. "Ковід – це, на жаль, надовго. Ми повинні мати власну систему глибоко ешелонованої оборони від ковіду, від пандемії. Вихід з цього – власне виробництво вакцин", – переконаний Петро Порошенко.

Він вважає, що необхідно запровадити механізми державно-приватного партнерства для інвестування у виробництво вакцин на території України, створення для цього виробничих потужностей, придбання необхідних ліцензій.

Розширений план боротьби з COVID-19 від партії "Європейська солідарність" Європейська солідарність

Розширений план боротьби з COVID-19 від партії "Європейська солідарність" Європейська солідарність

Як повідомляв OBOZREVATEL, п’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привіз кисневі концентратори у Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги на Київщині.