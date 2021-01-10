Порошенко назвав топ-6 українських книг 2020 року

П’ятий президент, лідер політичної партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко оприлюднив перелік книг, що найбільше вразили його у 2020 році. До топу політика увійшли 6 книжок, повідомляє сайт "Європейської Солідарності".

"Традиційно в кінці року складаю топ книжок, які приємно вразили та надихали на роздуми та ідеї. Любов до читання – це на все життя!", – написав Порошенко.

Першою книгою, що вразила його в 2020-му, Порошенко назвав твір Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР".

"Вважаю цю книгу не лише літературною, а й політичною подією року. "Справа Василя Стуса" вийшла друком у травні 2019 року. Вахтанг Кіпіані зібрав ключові документи з колишнього архіву КДБ, які розкривають, як і за що судили українського дисидента. Згодом суд за позовом Медведчука заборонив розповсюдження книги Вахтанга Кіпіані і постановив вилучити з неї згадки прізвища позивача. Вважаю, що це — ганьба і для позивача, і для суду. Тривалий судовий процес зробив книзі добру рекламу. Її скупили із книгарень, і видавництво надрукувало додатковий наклад. Це — реакція справжніх українців. Рекомендую мати цю книгу у родинній бібліотеці", – підкреслив Порошенко, вказавши також сайт, на якому можна замовити книгу Кіпіані.

Ще одним відкриттям року політик вважає книгу Наталі Гуменюк "Загублений острів. Книга репортажів з окупованого Криму".

"Неприхована правда про життя кримчан в окупованому Криму після 2014 року. Талановита журналістка Наталя Гуменюк упродовж 2014–2019 років їздила до окупованого Криму і збирала історії і трагедії людей. Читаючи репортажі Наталі, гостро відчуваєш, як історія твориться долями людей, кожна з яких болить, як незагоєна рана. Книгу можна придбати у Видавництві Старого Лева", – порадив Порошенко.

"Книгою, яка змінює" назвав п’ятий президент результат творчої співпраці Яніни Соколової та Ольги Купріян – книгу "Я, Ніна".

"Кажуть, Бог дає лише такі випробування, які людині під силу. Добре знаю Яніну не тільки як високопрофесійну журналістку, а і як людину зі сталевим характером. Свою інтимну і болючу історію боротьби зі смертельною хворобою вона мала мужність розказати публічно. Про своє розуміння сенсу життя, про страх і відчай. Це — книга, яка змінює. Прочитайте…" – написав Порошенко.

До топ-6 лідера "Європейської Солідарності" увійшла також фотокнига фотографа Михайла Палінчака під назвою "Анамнез".

"Цю фотокнигу я отримав у подарунок від автора. Пишаюся, що у моїй команді працюють такі талановиті люди як Михайло, який займається вуличною фотографією і розвиває цей напрямок в Україні. Його фотопроект "Анамнез" — це візуальне дослідження того, як змінюється наше повсякденне життя в час глобальної пандемії", – розповів Порошенко.

Рекомендує політик також ознайомитися з книгою "Постійне місце проживання" авторства Сергія Жадана та Павла Макова.

"Постійне місце проживання" — ще одне чудове видання Сергія Жадана, яке він створив разом із харківським художником Павлом Маковим. Ціную і поважаю Сергія не лише за його поезію та прозу. Він — щирий патріот, свідомий громадянин і невтомний волонтер. І, безумовно, вдячний за його підтримку нашої команди на місцевих виборах у Харкові", – підкреслив Порошенко, вказавши, де можна придбати цей арт-бук.

Замикає літературний топ-6 2020 року від Порошенка книга ессе Оксани Забужко "Планета Полин".

"Ця книга неймовірної Оксани Забужко визнана премією "Книга року ВВС" однією з найвизначніших літературних подій 2020 року. Тут зібрано найважливіші есеї авторки за останні два десятиліття. Цікаво тим, хто, зокрема, цікавиться постатями найбільш знакових культурних та історичних персон. Книга – тут", – повідомив Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Порошенко оприлюднив історичними фото до другої річниці отримання Україною Томосу на автокефалію від Вселенського патріарха. П’ятий президент також нагадав, як проходила ця подія надзвичайної для України ваги.