Порошенко назвал топ-6 украинских книг 2020 года

Пятый президент, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко обнародовал перечень книг, больше всего поразивших его в 2020 году. В топ политика вошли 6 книг, сообщает сайт "Европейской Солидарности".

"Традиционно в конце года составляю топ книг, которые приятно поразили и вдохновили на размышления и идеи. Любовь к чтению – это на всю жизнь!", – написал Порошенко.

Первой книгой, которая впечатлила его в 2020-м, Порошенко назвал произведение Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР".

"Считаю эту книгу не только литературным, но и политическим событием года. "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года. Вахтанг Кипиани собрал ключевые документы из бывшего архива КГБ, раскрывающие, как и за что судили украинского диссидента. Впоследствии суд по иску Медведчука запретил распространение книги Вахтанга Кипиани и постановил изъять из нее упоминания фамилии истца. Считаю, что это – позор и для истца, и для суда. Долгий судебный процесс сделал книге хорошую рекламу. Ее скупили в книжных магазинах, и издательство напечатало дополнительный тираж. Это – реакция настоящих украинцев. Рекомендую иметь эту книгу в семейной библиотеке", – подчеркнул Порошенко, указав также сайт, на котором можно заказать книгу Кипиани.

Еще одним открытием года политик считает книгу Натальи Гуменюк "Затерянный остров. Книга репортажей из оккупированного Крыма".

"Неприкрытая правда о жизни крымчан в оккупированном Крыму после 2014 года. Талантливая журналистка Наталья Гуменюк в течение 2014–2019 ездила в оккупированный Крыму и собирала истории и трагедии людей. Читая репортажи Натальи, остро чувствуешь, как история творится судьбами людей, каждая из которых болит как незаживающая рана. Книгу можно приобрести в издательстве Старого Льва", – посоветовал Порошенко.

"Книгой, которая меняет" назвал пятый президент результат творческого сотрудничества Янины Соколовой и Ольги Куприян – книгу "Я, Нина".

"Говорят, Бог посылает только такие испытания, которые человеку под силу. Хорошо знаю Янину не только как высокопрофессиональную журналистку, но и как человека со стальным характером. Свою интимную и болезненную историю борьбы со смертельной болезнью она имела мужество рассказать публично. О своем понимании смысла жизни, о страхе и отчаянии. Это – книга, которая меняет. Прочитайте..." – написал Порошенко.

В топ-6 лидера "Европейской Солидарности" вошла также фотокнига фотографа Михаила Палинчака под названием "Анамнез".

"Это фотокнигу я получил в подарок от автора. Горжусь, что в моей команде работают такие талантливые люди, как Михаил, который занимается уличной фотографией и развивает это направление в Украине. Его фотопроект "Анамнез" – это визуальное исследование того, как меняется наша повседневная жизнь во время глобальной пандемии", – рассказал Порошенко.

Рекомендует политик также ознакомиться с книгой "Постоянное место жительства" авторства Сергея Жадана и Павла Макова.

"Постоянное место жительства" – еще одно замечательное издание Сергея Жадана, которое он создал вместе с харьковским художником Павлом Маковым. Ценю и уважаю Сергея не только за его поэзию и прозу. Он – истинный патриот, сознательный гражданин и неутомимый волонтер. И, безусловно, благодарен за его поддержку нашей команды на местных выборах в Харькове", – подчеркнул Порошенко, указав, где можно приобрести этот арт-бук.

Замыкает литературный топ-июнь 2020 года от Порошенко книга эссе Оксаны Забужко "Планета Полынь".

"Эта книга невероятной Оксаны Забужко признана премией "Книга года" одним из самых значимых литературных событий 2020 года. Здесь собраны важнейшие эссе автора за последние два десятилетия. Интересно тем, кто, в частности, интересуется фигурами наиболее знаковых культурных и исторических персон. Книга – здесь", – сообщил Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко обнародовал исторические фото ко второй годовщине обретения Украиной Томоса на автокефалию от Вселенского патриарха. Пятый президент также напомнил, как проходило это событие чрезвычайной для Украины важности.