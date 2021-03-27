Помер український мовознавець Іван Ющук

Сьогодні, 27 березня, обірвалося життя українського мовознавця Івана Ющука. Чоловік помер на 88 році життя.

Про це у Facebook написав його онук Михайло Кублій додавши, що його дід присвятив життя боротьбі за українську мову.

"Сьогодні зранку не стало нашого діда. Прожив 88 років, більшу частину життя присвятив наполегливій боротьбі за українську мову і українську Державу. Завжди пам'ятатимемо!", – написав Михайло.

Додамо, що Іван Ющук був професором, завідувачем кафедри слов'янської філології і загального мовознавства в Київському міжнародному університеті. Написав 20 новаторських підручників з української мови. Мовознавець переклав твори сербських, хорватських, лужицьких, словенських письменників.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у віці 84 років помер доктор філологічних наук, професор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка – Олександр Пономарів.