Полозов назвав аргументи Путіна для вторгнення на Донбас

Російський правозахисник Микола Полозов заявив, що Кремль може спробувати активувати військові дії на Донбасі, прикриваючись уявним захистом громадян Росії, які перебувають там.

Про це йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. На його думку, президент Росії Володимир Путін зрозумів, що досягти успіхів в можливих переговорах з США не вийде через принципову і жорстку позицію президента Джо Байдена.

"Не секрет, що протягом останніх семи років активними темпами йшла паспортизація громадян України, які проживають на окупованих територіях "ДНР" і "ЛНР", російськими паспортами. Ймовірно, у Кремлі вважають, що рівень паспортизації досяг необхідної межі для того, щоб можна було безпосередньо ввести на ці території російські війська", – сказав Полозов.

На його думку, це може бути і реакція на ті події, які відбуваються безпосередньо в Україні – мова йде про тиск з боку української влади на главу партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, зокрема у зв'язку з закриттям телеканалів і з новою справою, пов'язаною з його співробітниками з організації "Український вибір".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак заявив, що Кремль змінив стратегію по Україні, тому вже найближчим часом на Донбасі можливе загострення.