Політолог підтримав МОЗ у боротьбі проти російського 'Супутника'

Політичний експерт Кирило Сазонов заявив, що угода на поставку в Україну вакцини від коронавірусу компанії Pfizer – це реальна перемога країни. Також він назвав російську вакцину "зіллям".

На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалося 449 96 осіб, а це значить, що українці готові вакцинуватися.

"Залишилося відповісти на ключове питання – чим? Вакцини поки на всіх не вистачає. І це проблема не тільки України – вакцини не вистачає в багатьох країнах. Квоти, затримки, зриви контрактів, заборона експорту. Наша реальність сьогодні. Якщо рамкову угоду щодо постачання 10 млн. доз Pfizer буде реалізовано – це дійсно реальна перемога, яку в свій актив зможуть записати міністр Степанов і президент Зеленський. Лавров вистачить на всіх", – впевнений він.

Крім того, Кирило Сазонов підтримав рішення міністра охорони здоров'я відмовитися від російської вакцини Супутник-V.

"Нам потрібні мільйони доз вакцини. І, до речі, нам їх пропонують. Я б навіть сказав, дуже активно пропонують. Буквально нав'язують. Ну, ви зрозуміли про яке зілля я говорю, тому що називати російський "Супутник-V" вакциною грішно. Але поки не виходить впихнути це зілля в Україну – Степанов знову підтвердив, що поки він міністр жодного російського "Супутника" тут не буде. Підтримую", – зазначив політолог.