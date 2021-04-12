Якою буде погода на Великдень в Україні: синоптики дали прогноз

Погода на травневі свята і на Великдень, який православні християни відзначать 2 травня, буде прохолодною. Потепління може початися відразу після нього.

Про це OBOZREVATEL розповіла завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова. "Мабуть, в день Пасхи температура може навіть трохи знизитися, Пасха буде прохолодною, хоч і без опадів, але не дуже радісною, не відкрите небо", – повідомила вона.

Як пояснила синоптикиня, довгостроковий прогноз погоди може давати помилку у два дні, але вже сьогодні зрозуміло, що за тиждень до травневих свят в Україну прийде похолодання. "Поки що видно, що весь тиждень до Великодня погода буде млява, з опадами. Опади незначні, але все одно вони не будуть створювати весняного настрою", – зазначила Мартазінова.

За її прогнозами, справжнє весняне тепло прийде в Україну одразу ж після Великодня, але травень буде прохолоднішим, ніж в попередні роки.

"Тиждень після Великодня буде дуже хорошим. Але травень теж піде не дуже активно. Він наближається до тих норм, які були в 1961-1990 роки", - пояснила синоптикиня.

Мартазінова додала, що про те, якими будуть найтепліші дні в травні, можна буде судити за найтеплішими днями у другій половині квітня. "Травневі дні не будуть кращі, ніж ті теплі дні в квітні", – сказала вона.

Як писав OBOZREVATEL, 2021 року Великдень в Україні, ймовірно, буде супроводжуватися карантинним обмеженнями. Лікарка-імунологиня Алла Волоха припустила, що "фактор Великодня" буде врахований при ухваленні рішення про продовження локдауну в столиці. В інших регіонах місцева влада і глави церков ще не дійшли до єдиної думки.