Какой будет погода на Пасху в Украине: синоптики дали прогноз

Погода на майские праздники и на Пасху, которую православные христиане отметят 2 мая, будет прохладной. Потепление может начаться сразу после нее.

Об этом OBOZREVATEL рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова. "По-видимому, в день Пасхи температура может даже чуть-чуть понизиться, Пасха будет прохладной, хоть и без осадков, но не очень радостной, не открытое небо", – сообщила она.

Как пояснила синоптик, долгосрочный прогноз погоды может давать ошибку в два дня, но уже сегодня понятно, что за неделю до майских праздников в Украину придет похолодание. "Пока что видно, что всю неделю до Пасхи погода будет вялая, с осадками. Осадки незначительные, но все равно они не будут создавать весеннего настроения", – заметила Мартазинова.

По ее прогнозам, настоящее весеннее тепло придет в Украину сразу же после Пасхи, но май будет более прохладным, чем в предыдущие годы.

"Неделя после Пасхи будет очень хорошая. Но май тоже пойдет не очень активно. Он приближается к тем нормам, которые были в 1961-1990 годы", - пояснила синоптик.

Мартазинова добавила, что о том, какими будут самые теплые дни в мае, можно будет судить по самым теплым дням во второй половине апреля. "Майские дни не будут лучше, чем те теплые дни в апреле", – сказала она.

Как писалOBOZREVATEL, в 2021 году Пасха в Украине, вероятно, будет сопровождаться карантинным ограничениями. Врач-иммунолог Алла Волоха допустила, что "фактор Пасхи" будет учтен при принятии решения о продлении локдауна в столице. В других регионах местные власти и главы церквей еще не пришли к единому мнению.