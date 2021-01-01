Що ж, пару новорічних слів про актуальне...

Дивився привітання Володимира Зеленського з науково-дослідною метою...

Висновок: лайно.

Ще й дітьми прикрився...

Пісок у Ялті та вулиця "Артема" у Донецьку – "треш"...

Російська мова для "неповноцінних" кримчан і мешканців окупованих територій – "комплекс меншовартості" та приниження гідності цих людей... Ніколи на Донбасі та у Криму, за крайні 30 років, не бачив тих, хто не розуміє української. Хіба цілковиті дебіли...

Мости і дороги – ця програма була запущена ще "попередниками"... І успішно реалізовувалася за набагато менші гроші...

Збройні Сили – краще б він мовчав...

Тощо, тощо, тощо.

Хоча, мушу визнати – знято гарно. Як завжди. Любить і вміє Вова знімати відосики.