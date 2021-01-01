Что ж, пару новогодних слов об актуальном...

Смотрел поздравления Владимира Зеленского с научно-исследовательской целью...

Вывод: дерьмо.

Еще детьми прикрылся...

Песок в Ялте и улица "Артема" в Донецке – "трэш"...

Русский язык для "неполноценных" крымчан и жителей оккупированных территорий – "комплекс неполноценности" и унижения достоинства этих людей... Никогда на Донбассе и в Крыму, по крайне мере за 30 лет, не видел тех, кто не понимает украинского. Разве что полные дебилы...

Мосты и дороги – эта программа была запущена еще "предшественниками"... И успешно реализовывалась за гораздо меньшие деньги...

Вооруженные Силы – лучше бы он молчал...

Тому подобное, тому подобное, тому подобное.

Хотя, должен признать – снято красиво. Как всегда. Любит и умеет Вова снимать видосики.