Платний безвіз з ЄС для українців відтермінували на рік

Введення плати за в'їзд громадян України в ЄС без візи, яке було заплановано на 1 січня 2021 року, відтермінували ще на рік через пандемію коронавірусу.

Як повідомило "Українським новинам" представництво України при ЄС, фактичне впровадження в дію Європейської інформаційної системи авторизації подорожей (ETIAS) відбудеться в 2022 році.

"Раніше справді звучала дата 2021 рік, однак Євросоюз переніс цей термін на 2022-й. Лише в 2022 році громадяни України повинні будуть заповнити заявку на ETIAS перед поїздкою в Євросоюз", – розповіли в представництві.

Ця система застосовуватиметься до громадян третіх країн, які користуються безвізовим режимом з ЄС. Таким особам потрібно буде отримати попередній дозвіл на поїздку шляхом подачі онлайн-заявки.

За звернення встановлено плату в розмірі 7 євро для заявників у віці від 18 до 70 років, для інших – безплатно.

Не пізніше ніж за 4 дні до поїздки в онлайн-системі потрібно буде повідомити персональні та контактні дані (інформацію про свої проїзні документи, місце проживання, освіту, роботу й так далі) для оцінки потенційних міграційних або безпекових ризиків.

Видача авторизації на подорож має зайняти кілька хвилин за відсутності записів у базах правоохоронців. Дозвіл буде дійсний протягом трьох років або до закінчення терміну закордонного паспорта на поїздки до 90 днів.

У разі відмови у в'їзді через систему можна буде подати апеляцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня зросте вартість оформлення біометричних паспортів.