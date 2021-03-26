Платформа TransportCityProjects, запущена у рамках 'Великого будівництва', допоможе завершити епоху довгобудів, – експерт

Експертна платформа TransportCityProjects, створена у рамках програми "Велике будівництво", допоможе містам реалізовувати великі інфраструктурні проєкти: будувати мости, метро, ​​обхідні дороги.

Про це у Facebook написав експерт Сергій Биков.Він пояснив, що завдання експертної платформи – зменшувати бюрократію, прискорювати будівництво масштабних об'єктів і залучати фінансування.

"Найголовніше – платформа допоможе завершити епоху довгобудів в Україні, щоб місцева влада не годувала жителів обіцянками добудувати те, на що немає ні грошей, ні бажання", – зазначив Биков.

За його словами, яскравим прикладом ситуації, у якій вже варто задіяти платформу TransportCityProjects, – це добудова Подільсько-Воскресенського моста у Києві. Експерт пояснив, що на Подільсько-Воскресенський міст потрібно зараз 2 млрд грн, а в міському бюджеті є тільки 700 млн.

"Можна зробити, як пропонує TransportCityProjects – передати міст на баланс Укравтодору, який за півтора роки добудує і введе в експлуатацію Подільсько-Воскресенський міст", - зазначив Биков.

Нагадаємо, 18 березня в Україні презентували експертну платформу TransportCityProjects, націлену допомагати містам в реалізації великих інфраструктурних проєктів, які вони не можуть реалізувати самостійно.