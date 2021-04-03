Після засідання РНБО понад 100 митників відсторонили від роботи

У п'ятницю, 2 квітня, більше 100 працівників Держмитслужби відсторонили від роботи, оскільки вони можуть бути причетні до корупції. Це сталося одразу після засідання Ради національної безпеки та оборони.

Серед них 17 – керівники митниць і митних постів. Про це повідомили в пресслужбі відомства.

"Зараз окрім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов’язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь", – йдеться в повідомленні.

На сьогоднішній день у територіальних органах відсторонено:

в Одеській митниці – 22 працівника;

У Закарпатській – 23 працівника;

У Київській – 8 працівників;

У Волинській – 23 працівника;

У Галицькій – 46 працівників;

У Буковинській – 3 працівника.

Засідання Ради національної безпеки і оборони РНБО

Нагадаємо, також Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції проти топконтрабандистів. У розпорядження OBOZREVATEL потрапив ексклюзивний перелік українців із "чорного списку". Серед них відомий одесит Вадим Альперін, якого називають головним контрабандистом Одеси, й Орест Фірманюк, якого ексглава митниці Максим Нефьодов називав "головним контрабандистом України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на попередньому засіданні РНБО 19 березня ввела санкції проти 19 компаній і 27 колишніх топчиновників часів Віктора Януковича.