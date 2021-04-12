Піонтковський оцінив роль Порошенка в тому, що Україна має потужних західних союзників

Російський опозиційний публіцист і аналітик Андрій Піонтковський назвав видатною роль п’ятого президента Петра Порошенка у формуванні світової проукраїнської коаліції.

Про це він заявив у інтерв’ю виданню "Українська правда". Він зазначив, що у західних країн хороше ставлення до Порошенка, оскільки він мав особисті зв'язки, зокрема і з президентом США Джо Байденом. За його словами, саме завдяки Порошенку у України з'явилися потужні союзники, перш за все США.

Він також наголосив, що найбільше послаблює Україну зсередини розкол у патріотичному таборі.

"Це більш небезпечна слабкість, ніж вплив ОПЗЖ, Медведчуків та інших. Росія завжди грала на честолюбстві українських вождів і їхніх внутрішніх конфліктах. Сподіваюся, Україні вистачить сил, щоб подолати цю кризу", – зазначив російський публіцист.

За його словами, протягом останнього року змінилася свідомість українців.

"Вони (українці – Ред.) ставили запитання: "Можливо, провина не тільки в Росії, а щось не так зробили наші керівники?". За останні два роки Путін зробив все, щоб цей синдром втоми перетворився у готовність захищати країну від агресора і в упевненість в своїй правоті", – наголосив Піонтковський.