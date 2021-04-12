Пионтковский оценил роль Порошенко в том, что Украина имеет мощных западных союзников

Российский оппозиционный публицист и аналитик Андрей Пионтковский назвал выдающейся роль пятого президента Петра Порошенко в формировании мировой проукраинской коалиции.

Об этом он заявил в интервью изданию "Украинская правда". Он отметил, что у западных стран хорошее отношение к Порошенко, поскольку он имел личные связи, в том числе и с президентом США Джо Байденом. По его словам, именно благодаря Порошенко в Украине появились мощные союзники, прежде всего США.

Он также отметил, что больше всего ослабляет Украину изнутри раскол в патриотическом лагере.

"Это более опасная слабость, чем влияние ОПЗЖ, Медведчуков и других. Россия всегда играла на честолюбии украинских вождей и их внутренних конфликтах. Надеюсь, Украине хватит сил, чтобы преодолеть этот кризис", – отметил российский публицист.

По его словам, за последний год изменилось сознание украинцев.

"Они (украинцы – Ред.) задавали вопрос: "Возможно, вина не только в России, а что-то не так сделали наши руководители?". За последние два года Путин сделал все, чтобы этот синдром усталости превратился в готовность защищать страну от агрессора и в уверенность в своей правоте", – отметил Пионтковский.