Під Харковом рятувальники 2 км несли на ношах пацієнта до швидкої. Фото і відео

Марина Ліснічук Суспільство 11:25, 25.03.2021 Оновлено: 12:35, 25.03.2021

У Харківській області медики карети швидкої допомоги не змогли доїхати на виклик до пацієнта в одне із сіл через погану дорогу. Чоловіка з приватного подвір'я до них два кілометри несли на ношах рятувальники.

Випадок трапився вранці 24 березня, йдеться на сайті Державної служби надзвичайних ситуацій в області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що медики поспішали на виклик у село Верхня Озеряна – до 57-річного чоловіка із підозрою на інсульт.

Швидка застрягла на бездоріжжі
kh.dsns.gov.ua

Однак на цьому шляху автомобіль швидкої просто застряг на бездоріжжі у багнюці й не міг під’їхати до приватного подвір’я. На допомогу довелося викликати бійців ДСНС.

Рятувальники допомогли транспортувати хворого чоловіка до карети швидкої
kh.dsns.gov.ua

Так, четверо рятувальників із 49-ї державної пожежно-рятувальної частини (м. Мерефа) пішки попрямували до будинку хворого, а потім до медиків нести його на ношах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкаській області чоловік, якого госпіталізували до лікарні, прийшов до тями в кареті швидкої допомоги і взявся гризти крапельницю, а згодом напав із кулаками на медиків.

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