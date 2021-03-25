Под Харьковом спасатели 2 км несли на носилках пациента к скорой. Фото и видео
В Харьковской области медики кареты скорой помощи не смогли доехать на вызов к пациенту в одно из сел из-за плохой дороги. Мужчину с частного двора два километра несли на носилках спасатели.
Случай произошел утром 24 марта, говорится на сайте Государственной службы чрезвычайных ситуаций в области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что медики спешили на вызов в село Верхняя Озеряна – к 57-летнему мужчине с подозрением на инсульт.
Однако на этом пути автомобиль скорой просто застрял на бездорожье в грязи и не мог подъехать к частному двору. На помощь пришлось вызывать бойцов ГСЧС.
Так, четверо спасателей из 49-й государственной пожарно-спасательной части (г. Мерефа) пешком направились к дому больного, а затем несли его на носилках к карете скорой помощи.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкасской области мужчина, которого госпитализировали в больницу, пришел в себя в карете скорой помощи и принялся грызть капельницу, а потом напал с кулаками на медиков.