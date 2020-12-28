Читаєш інколи у притомних начебто людей: "Ми - найгірша держава, ми - країна злодіїв і батраків"... При тому, ніхто ні за яких обставин не скаже: "Я - злодій, неплатник податків, дурень" і т. д, тобто така пані чи пан себе злодіями чи батраками не вважають, це вони - про всіх інших, вони - цяці..

Дуже злять подібні пости, по- перше, тому, що такі цяці (бездоказово) кидають лайном у всіх нас, в кожного із нас зокрема. По друге, повторюють наративи ольгинських тролів про " failed state" діють строго за принципами Теорії війни Сунь-Цзи, де, як всі вже знають, зокрема рекомендується всіляко принижувати, народ, проти якого ведуть війну. ...

Перш ніж писати, що Україна- най-най-най розувайте очі, і дивіться на сусідів, або спробуйте сказати: я, ім’ярек, - злодій і корупціонер".

Отож бо.

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