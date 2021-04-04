Здравствуйте, россияне! Хорошего вам воскресенья!

10 российских обстрелов за прошедшие сутки... Ещё один защитник Украины погиб.. Дополнительные российские войска стягиваются к границам моей страны и вкатываются на оккупированную вами территорию. Ваши вечерние мудозвоны - визжат и призывают бомбить Киев. ФСБшники устраивают лживые провокации, пытаясь выдать ваши преступления в Донбассе, за бандеровско-фашистский беспредел украинцев. Угроза полномасштабного вторжения ваших войск в Украину, и огромной бойни, повышается...

Поёте песни в Церквях? Готовитесь к Пасхе или празднуете её в эмиграции? Просите не отвлекать вас на такие мелочи как кровь убитого вами (да.. да.. именно вами.. вашим преступным молчанием и бездействием) солдата?

Хорошо.. Я заканчиваю.. Только помните.. Ваши песни, даже самые прекрасные, в такое время, - мерзость перед Господом. Если молчите о том что творят кремлевские упыри - то кровь на вас и на детях ваших... В том числе то море крови, которое прольется в случае полномасштабного вторжения ваших войск и нового витка войны...

Хороших вам Богослужений.. И да.. "Христос Воскрес!" и перед Ним прийдется отвечать... Он изольет ярость Свою на злодеев... И не только на блудников и пьяниц... В том числе на тех кто трусливо молчит.. Это не моя точка зрения.. Об этом говорит Библия... "БОЯЗЛИВЫХ же и неверных.... участь в озере, горящем огнем и серою..." Книга Откровение Иоанна глава 21:8 Хороших вам предпраздничных богослужений...

Капелланский привет из прифронтового Мариуполя.

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